Загинув 29-річний рятувальник: кількість жертв удару по Одесі зросла до 20

Колеги рятувальника Дениса Колеснікова розповіли, що він перебував за кермом пожежної машини, коли ЗС РФ повторно вдарили по Одесі 15 березня.

Під час повторного російського удару по Одесі отримав важкі травми 29-річний українець Денис Колесніков. Чоловік працював водієм-пожежником і в складі команди рятувальників прибув на місце вибуху першої ракети "Іскандер" ЗС РФ, запущеної 15 березня. Про деталі подій в Одесі на сторінці Facebook розповіла пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС) Одеської області.

У дописі вказано, що Колесніков загинув під час ракетного терору, який влаштувала РФ в Одесі 15 березня. Рятувальник виконував службові обов'язки — був за кермом пожежної машини, яка прибула на місце першого удару росіян. Унаслідок повторного прильоту чоловік отримав "травми, несумісні з життям".

Побратими Дениса в скорботі через його загибель, висловлюють співчуття його родині та друзям.

"Болюча втрата для родини ДСНС. Словами важко виразити нашу глибоку скорботу, біль і співчуття. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!"

На світлині, яку опублікували на сторінці ДСНС, можна побачити, що Денис Колесніков був майстер-сержантом служби цивільного захисту, водієм шостої державно пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) шостого державного пожежно-рятувального загону (ДПРЗ) ГУ ДСНС Одещини.

Обстріл Одеси 15 березня — пожежник Денис Колесніков Фото: ДСНС Одеської області

У ДСНС України о 19:14 оновили інформацію про кількість загиблих — вказали, що жертвами удару РФ 15 березня стали 20 українців.

Обстріл Одеси 15 березня — перебіг подій

Зазначимо, об 11 год. 15 березня ЗС РФ завали ракетного удару по Одесі — прилетіло дві ракети з проміжком у кілька хвилин. О 16 год. голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що жертвами російського обстрілу стала майже сотня людей: 16 — загиблих, близько 70 — поранених. У ДСНС заявили, що серед жертв — фельдшер і пожежник, які прибули на місце вибуху. Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих є поліцейські.

Згідно з першими повідомленнями з місця атаки РФ, серед загиблих були двоє експосадовців — колишній заступник мера Одеси та колишній заступник начальник поліції. Згодом мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив ім'я жертви російського удару: Сергій Тетюхін до листопада 2023 року був його першим заступником, а потім пішов добровольцем у ЗСУ.

Повітряне командування підтвердило, що удар по Одесі росіяни завдали балістичними ракетами "Іскандер". Військовий оглядач пояснив, чому Південь страждає від ударів ЗС РФ, хоча мав би бути захищений ЗРК, ефективними проти балістики.

Нагадуємо, що в ніч на 15 березня росіяни запустили по українцях майже 20 дронів-камікадзе Shahed-136: усі збили, але уламки упали на житловій будинки на Вінниччині. Водночас триває рейд російських добровольців: час від час оголошують про відкриття гуманітарного коридору, яким може виїхати цивільне населення.