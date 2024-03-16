У Курській області чули вибухи: у РФ заявили про атаку нібито українських БПЛА (відео)

Губернатор Роман Старовойт повідомив, що сили ППО РФ нібито збили три українські БПЛА протягом години.

Увечері 15 березня жителі Курської області Росії чули вибухи. Про атаку нібито українських БПЛА повідомив губернатор Роман Старовойт. У себе в Telegram чиновник написав про роботу засобів ППО.

За словами Старовойта, російські сили ППО нібито збили три безпілотники.

Так, про перший збитий БПЛА він повідомив ще о 23:14 за київським часом.

"Силами ППО в Курській області знищено український безпілотник літакового типу", — написав він.

Уже о 23:39 за київським часом губернатор заявив про другий збитий безпілотник.

"Силами ППО в Курській області знищено ще один український безпілотник літакового типу", — написав чиновник.

Також о 23:45 Старовойт написав уже про третій збитий дрон.

"У небі над Курською областю збито ще один український безпілотник", — заявив він.

Також жителі Курської області чули вибухи. Відповідні відео з'явилися в місцевих Telegram-каналах.

Нагадаємо, у ГУР підтвердили, що влада РФ блокує евакуацію в Бєлгородській області. За словами спікера розвідувального відомства Андрія Юсова, російська влада намагається використовувати мирних жителів як "живий щит".

Також 15 березня у РФ поскаржилися на атаки БПЛА та обстріли з РСЗВ. Загалом протягом ночі неспокійно було в чотирьох російських регіонах, проте профільне міністерство відзвітувало про "успішну" роботу ППО тільки в Бєлгородській і Калузькій областях.