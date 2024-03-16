Загинула під Києвом: сім'я української журналістки судитиметься з Fox News (фото)

У позові телекомпанію звинувачують у недбалості, оскільки вона відправила свою команду в зону активних бойових дій, незважаючи на численні попередження місцевих чиновників.

Сім’я української журналістки Олександри Кувшинової, яка загинула у березні 2022 року, подала позов проти американської телекомпанії Fox News. Про це повідомляє видання Business insider.

Відповідний позов до Верховного суду штату Нью-Йорк подали батьки Кувшинової та Шейн Томсон, радник з питань безпеки SEPAR, британської охоронної агенції, яка на той час працювала за контрактом з Fox News.

У чому звинувачують Fox News

У позові телекомпанію звинувачують у недбалості, оскільки вона відправила команду журналістів, які працювали за контрактом з Fox News, в зону активних бойових дій, незважаючи на численні попередження місцевих чиновників та консультанта з питань безпеки, який рекомендував їм не робити цього.

Андрій Кувшинов, батько Олександри, вважає, що його доньку безпідставно наразили на небезпеку.

"Я не розумію, як було прийнято рішення для Fox News піти туди, де було небезпечно, де була реальна загроза", — розповідає Кувшинов.

Cім"я загиблої української журналістки Кувшинової судитиметься з Fox News

Українська журналістка загинули під час обстрілу під Києвом: деталі

Нагадаємо, ще 15 березня 2022 року повідомлялося, що внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військ у північно-східній частині села Горенка у Бучанському районі Київської області загинула українська журналістка Олександра Кувшинова.

Окрім того, у лікарні від отриманих напередодні поранень помер й 55-річний оператор Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закржевський, який висвітлював війну в Україні. Під час обстрілу пошкодження отримав ще один кореспондент агентства Fox News Бенджамін Холл, він вижив, але лікарям довелося ампутувати частину гомілки.

Що про це кажуть в Україні

Тоді радник міністра Внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що судячи з характеру поранень Бенджаміна Холла, журналісти Fox News потрапили під мінометний або артилерійський обстріл, коли їхали у бік Ірпеня.

Нагадаємо, що в неділю, 13 березня, в Ірпені під час обстрілу з боку російських військ смертельне поранення отримав американський кінематографіст Брент Ренауд, який раніше працював на The New York Times. Ще одного співробітника американської преси госпіталізували.