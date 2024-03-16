Збиватимуть 1 з 5: до кінця березня в України закінчаться ракети для ППО, — The Telegraph

Російські офіційні особи заявили, що знають про дефіцит боєприпасів в Сил оборони та вирішили, що "настав час завдати удар". Українські джерела, зі свого боку, попереджають, що нестача ракет для систем ППО "матиме значний вплив на міські центри України".

Україна зіштовхнулася із серйозною кризою боєприпасів, а ракети для системи протиповітряної оборони можуть закінчитися уже до кінця місяця. Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

У низці публікацій експерти висловлюють занепокоєння тим, що українці втрачають спроможність захиститися від ракетних ударів та нападів безпілотників російських окупантів, як ті, що сталися у пʼятницю, 15 березня, в Одесі, де в результаті було вбито 20 людей.

Збиватимуть 1 з 5 ракет

За інформацією видання, це означає, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, Україні скоро доведеться розподілити свої системи ППО на збиття лише однієї з п’яти ракет.

За словами двох українських чиновників на конференції з безпеки цього року, це матиме "значний вплив на міські центри України".

Росія використовує дефіцит боєприпасів в Україні

Як додають журналісти, російські офіційні особи заявили, що знають, що в України закінчуються боєприпаси та вирішили, що "настав час завдати удару". Уздовж лінії фронту на Донбасі війська РФ продовжують чинити опір і перевершують українські сили, які "скаржаться на скорочення запасів снарядів".

Проте російський Telegram-канал "Рибар", пов’язаний із Міністерством оборони Росії, повідомив, що українські сили все ще чинять жорсткий опір і, ймовірно, відносно добре озброєні.

"У противника вдосталь безпілотників. Не тільки транспортні засоби та бронетехніка, але навіть окремі солдати піддаються скиданням і ударам з безпілотників від першої особи, що вказує на те, що браку зброї немає", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Forbes припустили, що успіх Сил оборони України у збитті російських винищувачів пов’язаний із використанням цінних ракет до Patriot і NASAMS.