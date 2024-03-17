"Нехай знають, що винні": Трамп закликав дати Україні допомогу в борг (відео)

Виступаючи в Огайо, експрезидент США також назвав українського лідера "одним із найбільших продавців", який нібито завжди їде з грошима "в кишені".

Колишній президент США Дональд Трамп виступив проти надання військової допомоги Україні. Він закликав видати Києву гроші виключно в борг за умови повернення. Про це він повідомив під час виступу на мітингу "Buckeye Values PAC" у Дейтоні, штат Огайо.

Він зазначив, що США зіткнулося з війною між Росією та Україною, яку належить вирішити.

"Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету, незабаром після того, як ми виграємо президентські вибори, я зіткнуся з жахливою війною між Росією та Україною. Ми відновимо мир силою, адже нам потрібен мир", — сказав колишній американський лідер.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що він готовий видати гроші Україні тільки в борг.

"Давайте їм гроші в борг. У борг! Нехай знають, що винні. Не треба просто дарувати їм чек на 60 мільярдів", — сказав він.

Американський політик також заявив, що президент України є "великим продавцем" і завжди їде з грошима "в кишені".

"Зеленський — один із найбільших продавців в історії! Щоразу, коли він сюди приїжджає, він потім їде з 50-60 мільярдами в кишені. У мене особисто так ніколи не виходило. Він набагато крутіше за мене продає", — заявив Трамп.

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Позиція Трампа про війну в Україні: що відомо

У ЗМІ повідомляли, що американський політик-республіканець Дональд Трампхоче примусити Україну до переговорів із Росією, якщо переможе на виборах президента США. Як розповів неназваний радник Дональда Трампа, обіцянка припинити військову допомогу від США може змусити Україну сісти за стіл переговорів, тоді як загроза збільшення допомоги з боку Вашингтона Києву може підштовхнути вже Росію почати серйозний діалог.

Також оглядач The Washington Post Макс Бут заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не тільки висловлює симпатії до Росії, а й також виявляє антиукраїнські настрої.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп пообіцяв, що якщо він знову стане главою Білого дому в листопаді 2024 року, то він не даватиме грошей Україні.