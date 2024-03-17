Проблеми в логістиці та мільйонні втрати: чому атаки на НПЗ РФ так важливі, — розслідування

Третю ніч поспіль українські безпілотники уражають нафтопереробні заводи на території Росії. Цікаво, що нині дрони атакують НПЗ, які розташовані за сотні кілометрів від кордону.

Українські безпілотники б’ють по російських нафтопереробних заводах. Із початку року вже їх уражено понад 10. І горять не тільки заводи які розташовані поруч з кордоном, а й ті, до яких понад 800 км. Журналісті BIHUS Info спробували з'ясувати, які наслідки це матиме для РФ.

Точних даних про те, наскільки сильних збитків було завдано російським НПЗ, зрозуміти важко. Адже в РФ не повідомляють точну інформацію. В кращому разі там рапортують, що була призупинена робота.

Аналіз атак на російські НПЗ

Нині можна говорити, що атаковані були понад 10 нафтопереробних заводів на території РФ від початку 2024 року. Про масштаби можна говорити, якщо зрозуміти, скільки НПЗ у РФ.

Скільки у РФ нафтопереробних заводів

Згідно з даними російського міністерства енергетики у РФ є 88 нафтопереробних заводів. З них працює тільки 38. Вони переробляють понад 500 тисяч тонн нафтопродуктів.

У 2023 році РФ видобула 490 тонн нафтопродуктів. З них 280 тонн йде до нафтопереробних заводів. За словами експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, для внутрішнього споживання РФ потрібне 130 тонн нафтопродуктів.

З початку року дронами атакували російські нафтові обʼєкти не лише у наближених до кордону Ростовській чи Курській областях, а й у віддалених регіонах — Нижньогородській та Ленінградській областях.

Куди саме влучають БПЛА

Здебільшого БПЛА влучають в установки попередньої (первинної) переробки нафти, пояснює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Без них подальша переробка нафти неможлива.

"Це високотехнологічне обладнання, установки, які обробляють весь обсяг, що використовується для подальшої переробки", — говорить Харченко.

Цікаво, що ці установки Росія не виготовляє. А навіть якщо б і виробляла, то на виготовлення кожної потрібно від 9 місяців до 1,5 року. Вартість такої установки — 90-120 мільонів доларів.

Але треба зазначити, що поки Росія має запас міцності та може компенсувати втрачене обладнання, замінивши його, чи переробляти нафту на вцілілих заводах.

Окрім цього на великих заводах може бути кілька подібних установок первинної переробки. Так на заводі у Кстові було пошкоджено одну з чотирьох установок. Завод втратив можливість переробляти тільки частину нафти — шість мільйонів тонн на рік, каже Рябцев.

Хронологія останніх атак на НПЗ РФ

У ніч із 14 на 15 березня три з чотирьох випущених дронів влучили у НПЗ у Калузькій області. Це була четверта успішна атака на російські нафтопереробні заводи з 12 березня.

Атака на НПЗ у Калузькій області

Першою була атака на "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", який знаходиться за 800 км від українського кордону. 13 березня – дрони влучили у НПЗ в Ростовській та Рязанській областях. На ці заводи припадає понад 12% потужностей російської нафтопереробки.

У ніч проти 17 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані, що у Краснодарському краї.

Цікаво, що з кожним разом українські дрони залітають все далі.

Наслідки атак на НПЗ

Ціна АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі в четвер, 14 березня, досягла піврічного максимуму — 60 299 рублів за тонну.

До рекорду з початку року подорожчало зимове дизпаливо: воно тепер коштує 68 946 рублів за тонну. Ще в середині січня ціни трималися нижче 60 тисяч рублів.

Ціна бензину АІ-92 зросла на 3,3% за два дні й опинилася на максимумі з листопада — 49 578 рублів за тонну за національним індексом.

Росія може втратити 8−9% виробництва бензину. Ситуація на ринку може стати напруженою, якщо пошкоджені установки не вийде швидко відремонтувати.

На три великі російські НПЗ, які зазнали атаки українських дронів за останні два дні, припадає близько 12% потужностей РФ з переробки нафти.

Так, Рязанський нафтопереробний завод, у який у середу вранці поцілили безпілотники, виробляє 17,1 млн тонн нафти на рік і є одним з основних постачальників палива регіонів біля Москви. Один день простою НПЗ у Рязані – це втрачені РФ 18 млн доларів на день. Судячі із відео, можна очікувати тривалої зупинки.

А пошкоджений НПЗ у Кстові – це близько втрачені 16 млн доларів.

На прикладі Новошахтинського НПЗ, один день простою, це невипущені:

10 млн літрів бензину А-95;

3,5 млн літрів дизелю;

2 млн літрів авіаційного палива;

100 тонн корабельного палива.

Якщо згадати, що саме цей НПЗ забезпечує південь РФ і окупаційні війська на території України, то можна припустити, що ураження цього заводу болісно вдарить по поставкам палива.

За два дні дрони пошкодили заводи, які забезпечували 12% нафтопереробкопотужностей у РФ. Але поки рано очікувати вивісок "бензину нема" на заправках, але виведені з ладу НПЗ – це великі логістичні проблеми. Це зміна карти виробництва і розподілу нафтопродуктів. Це фінансові втрати і демонстрація вразливості.

Нагадаємо, цієї ночі в РФ вибухи чули у щонайменше восьми регіонах, зокрема в Підмосков'ї. Загалом, за інформацією оборонного російського відомства, нібито було збито 35 безпілотників, які впродовж ночі та ранку 17 березня атакували Краснодарський край, Московську, Ярославську, Курську, Калузьку, Орловську, Бєлгородську та Ростовську області.

Два безпілотники збито в Московській області — Домодєдово, а також по одному в Раменському і Ступінському міських округах. В аеропортах було введено обмеження на польоти.