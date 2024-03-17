Другий населений пункт за день: російські добровольці підняли прапор в Козинці (фото)

Бійці російських добровольчих підрозділів заявили, що "обмежена спеціальна операція" на території Російської Федерації триває.

У неділю, 17 березня, російські добровольці "Сибірського батальйону" та "Російського добровольчого батальйону" взяли під контроль ще один населений пункт у Бєлгородській області. Про це повідомив у Telegram "Сибірський батальйон".

"Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Російські добровольці додали, що "обмежена спеціальна операція" на території Російської Федерації продовжується.

Фото: скриншот

Взяття Горьковського — що відомо

17 березня добровольці "Сибірського Батальйону" спільно з добровольцями Чеченської республіки Ічкерія взяли під контроль будівлю адміністрації селища Горьковське Грайворонського району Бєлгородської області РФ. На опублікованих відеокадрах повстанці підходять до будівлі адміністрації селища, а потім позують біля неї зі своїм прапором.

Раніше бійці опублікували фото із таблицею з будівлі адміністрації Горьковського і з російським прапором під ногами.

14 березня у селі Сподарюшино Бєлгородської області військові ЗС РФ вивісили білий прапор та здалися в полон бійцям Легіону "Свобода Росії" та Російському добровольчому корпусу.

Фокус писав, що бійці ЛСР анонсували нові удари по Бєлгороду. А також звернулися до Володимира Путіна. Вони назвали президентські вибори у Росії "повним фарсом", заради якого народ заганяють на виборчі дільниці "під бомби та артилерійські снаряди".

Нагадаємо, 17 березня у Києві відбувся Форум підтримки російських добровольців, на якому виступив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов. Він закликав росіян "об'єднати всі здорові опозиційні сили в один сильний кулак і врятувати країну від падіння в прірву".