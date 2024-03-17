Удари Росії по Британії: розвідники назвали перші дев'ять цілей ПКС РФ

Переданий російським агентом документ розкриває подробиці, з яких аеродромів злетять бомбардувальники. Два пункти на півдні Англії опинилися в зоні підвищеного ризику.

Британські розвідники назвали дев'ять цілей, які вразять російські військові в разі глобальної війни. Список міст навело видання Express із посиланням на власні джерела в розвідці.

Два пункти на півдні Англії можуть вразити бомбардувальники ПКС РФ дальньої дії. Інсайдер підтвердив, що одне з міст "має військові зв'язки", а інше — ні.

"Цілком імовірно, що міста з історичними зв'язками зі збройними силами, такі як Олдершот, Колчестер і Портсмут, також у зоні ризику. Інші варіанти: від Чатема, Кента до Тідворта і Солсбері", — йдеться в матеріалі.

Британські міста Олдершот, Колчестер і Портсмут можуть бути в зоні ризику удару Росії

Актуальний список об'єктів, наявний у британських спецслужб, передали офіцеру британської розвідки у Східній Європі російським агентом. Крім цілей, у ньому розкриваються подробиці, з яких військових аеродромів літатимуть російські бомбардувальники, а також кількість літаків, виділених для операції.

Ідея може полягати у відволіканні команд швидкого реагування Королівських ВПС за допомогою хибного маневру, перш ніж швидко піти у справжню атаку.

"Авіаудар РФ по Великій Британії, звісно, стане оголошенням війни й іншим членам НАТО", — додало джерело.

Начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс раніше попередив про можливу війну проти Росії через кілька років. Експерти НАТО вважають, що Путін реалізує план з контролю більшої частини Європи.

"Навіть якби Росія захотіла напасти на Велику Британію поодинці, їй довелося б почекати, поки вона не закінчить війну в Україні", — зауважував Сандерс.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Грант Шеппс під час візиту в Україну не став ризикувати поїздкою в Одесу. Чиновник побоявся ракетних ударів росіян.

Фокус раніше писав, що Королівські ВПС Великої Британії готуються отримати 14 нових важких вертольотів Boeing H-47 Chinook Extended Range. Поставки техніки можуть розпочатися у 2027 році, ціна контракту — 2,34 млрд євро.