Подвійний обстріл Миколаєва: Кім уточнив інформацію про жертв та постраждалих

Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт, також пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Через російську ракетну атаку російських окупантів по Миколаєву вчора, 17 березня, одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали поранення. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Чиновник наголосив, що о 13:55 і 14:07 російські загарбники, застосувавши балістичні ракети, атакували об'єкт інфраструктури у Миколаєві. Для атаки росіяни випустили дві ракети з тимчасово окупованого Криму, скоріше за все, мова йде про "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу одна людина померла у медичному закладі, ще дев'ятеро, у тому числі одна дитина, отримали поранення. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Крім того, керівник ОВА додав, що відомо про пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, цивільних автомобілів. Крім того, є інформація про руйнування ділянок мережі зовнішнього освітлення, частини трамвайних колій та контактної мережі. Відповідні служби проводять відновлювані роботи.

Віталій Кім наголосив, що 17 березня об 11:39 в акваторії Очаківської громади у Миколаївському районі фіксувалися ворожі обстріли із артилерії. Внаслідок цього постраждалих немає.

Під час вчорашньої повітряної тривоги Кім заявив, що удар російської армії по Миколаєву було здійснено з того ж місця, що окупанти запустили ракети по Одесі 15 березня. Водночас у повідомленні Сил оборони півдня України мова йшла про те, що росіяни під час атаки по Миколаєву повторили тактику дій при атаці по Одесі, запустивши цілі в одне й те ж саме місце. Жертвами тодішньої атаки стала 21 людина, ще десятки перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, шо сьогодні під час телемарафону спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, чому російська армія завдає подвійних ударів по українських містах.