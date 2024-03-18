"Цього не повинно бути": нардеп розповів, яку "лазівку" для ухилянтів хочуть перекрити

За словами нардепа Єгора Чернєва, чоловіки в Україні знаходять людей з інвалідністю, і одна така людина може мати, умовно кажучи, дев'ять доглядачів.

Законопроєкт про мобілізацію перебуває на розгляді у парламентському комітеті з питань національної безпеки. Одним з основних аспектів цього законопроєкту є закриття лазівки для ухилянтів, які використовують догляд за людьми з інвалідністю як виправдання для того, щоб уникнути призову на службу. Про це повідомив заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє пресслужба Верховної ради України.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, за якої люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми повинні перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев'ять доглядачів. Цього не повинно бути. Має бути лише один доглядач", — зазначив нардеп.

Він також наголосив, що Комітет ставить перед собою завдання дотримання запитів Генштабу та Міністерства оборони, зберігаючи при цьому баланс між правами, свободами та справедливістю.

Після того, як законопроєкт буде приведений у збалансований вигляд, його буде подано на розгляд до сесійної зали Верховної ради, додав депутат.

Законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. До другого читання народні обранці подали понад 4200 поправок.

7 березня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що документ перебуває на розгляді у комітеті з питань національної безпеки та оборони. Він прогнозував, що народні депутати можуть винести остаточне рішення щодо законопроєкту вже до кінця березня.