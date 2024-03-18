Понад 7 тис. контейнерів: КНДР регулярно відправляє до РФ зброю, — Міноборони Південної Кореї

За даними південнокорейського міністра оборони, Північна Корея спочатку покладалася на кораблі, але останнім часом все частіше використовує залізниці для транскордонного постачання озброєння.

З початку минулого року Північна Корея доставила до Росії приблизно 7 тисяч контейнерів, що містять боєприпаси та інше військове спорядження. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, повідомляє видання Sky News.

Він висловив цю заяву під час прес-конференції, яка відбулася невдовзі після того, як південнокорейські військові повідомили про запуск Північної Кореї балістичних ракет малої дальності до східних вод країни.

Раніше США та Південна Корея висували звинувачення на адресу Північної Кореї, стверджуючи, що вона постачала снаряди та інші військові допомоги Росії у період воєнних дій. Проте, як Росія, і Пхеньян відкидають ці твердження.

Шин зазначив, що спочатку Північна Корея ґрунтувалася на морських суднах для транскордонних постачань зброї, але останнім часом вона все частіше воліє використовувати залізниці.

За його словами, Пхеньян, ймовірно, отримав понад 9 тисяч контейнерів допомоги в обмін на військову підтримку. -

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни від 2 березня йдеться, що постачання північнокорейської зброї до Росії морем, судячи з усього, поставлено на паузу з середини лютого цього року. За інформацією аналітиків, російські кораблі, які беруть участь у переправленні морем північнокорейських боєприпасів і озброєнь, не заходили в порт Північної Кореї "Расон" з 12 лютого.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 7 березня, Північна Корея передала Росії 1,5 мільйона артилерійських снарядів з моменту минулорічної зустрічі Кім Чен Іна та Володимира Путіна. Заступник начальника відомства Вадим Скибицький також зазначив, що цим боєприпасам понад півстоліття і половина з них непридатні до застосування.