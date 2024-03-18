"Намагання заспокоїти росіян": військовий пояснив, для чого Путіну "санітарна зона"

Керівник Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко вважає, що Путін хоче переконати власне населення, що дії російських добровольців не поширяться на інші регіони.

Своєю заявою про створення "санітарної зони" на українській території президент РФ Володимир Путін хоче заспокоїти своїх співгромадян, щоб вони не панікували через операцію представників російських добровольчих корпусів у Бєлгородській та Курській областях. Про це у коментарі "24 каналу" заявив керівник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, до цього часу у Кремлі виступили із заявою про "санітарну зону" на території Донецької та Луганської областей. Зараз йдеться про "санітарну зону" вже у Харківській області, оскільки для росіян цей напрямок є дуже болючою темою. Колись окупантам довелося звідти відступити.

Іван Тимочко нагадав, що Путін, виступаючи перед членами свого виборчого штабу, заявив про наміри продовжити війну та створити так звану "санітарну зону". При цьому російський лідер переконаний, що її "буде непросто подолати із застосуванням засобів ураження, в першу чергу іноземного виробництва". Крім того, ще одна мета Володимира Путіна, продовжив військовий, переконати громадян РФ, що російські добровольці не розширять географію своїх дій далі Бєлгородської та Курської областей. Це і спонукало президента РФ виступити із заявою про "санітарну зону".

На думку військового, мова йде про риторику через ситуацію, коли в Росії проходять бої, аби серед людей не було паніки, і щоб його красива картинка інаугурації не була зіпсована колонами біженців, наляканих росіян, захеканими колонами російських солдатів, яких швидко зібрали, щоб спрямувати на лінію оборони.

Нагадаємо, що ще 14 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, з якою метою РФ хоче створити в Україні "санітарні зони".