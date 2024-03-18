Альтернатива Кримському мосту: Путін "добудував" уявну залізницю на Півдні України (відео)
Нова залізниця покращить логістику угруповання ЗС РФ, яке утримує південні регіони України. Путін проголосив, що вона вже працює, однак знімки з космосу показують, що до готовності ще далеко.
Російська влада начебто добудувала залізницю, яка з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем і Бердянськом. Залізничні колії проходять по узбережжю Азовського моря та стають альтернативою для Кримського мосту. Про готовність новобудови, якої насправді не існує, розповів президент РФ Володимир Путін під час концерту в Москві. Фрагмент виступу лідера Кремля опублікували в соцмережі X (Twitter) росЗМІ RT.
За словами Путіна, саме 18 березня, незадовго до заходу, присвяченому 10-річчю анексії Криму, йому повідомили про завершення будівництва. Відсьогодні, упевнений росіянин, РФ стане ще сильнішою: з'являється альтернативний шлях, який може замінити Кримський міст.
Під час виступу президент РФ заявив, що колії пройдуть за таким маршрутом: із Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська. Далі є сподівання, що їх дотягнуть до Севастополя.
"Тільки сьогодні мені доповіли, що відновлена залізниця від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя, Бердянська. Ми продовжимо цю роботу, і залізничні потяги підуть прямо в Севастополь. Це буде ще одна альтернативна дорога для Кримського мосту, замість Кримського мосту. Саме це не на словах, а на ділі робить нас реально сильнішими", — почув натовп росіян, зібраний на площі перед Кремлем.
Заява Путіна — що з нею не так
Зазначимо, 26 лютого 2024 року "Центр журналістських розслідувань" (ЦЖР) опублікував супутникові світлини та схему нової залізниці, яку окупанти будують на Півдні України. Колія має з'єднати Мелітополь і Бердянськ — біля села Осипенко мала з'явитися нова вузлова станція. З цієї точки починалося розгалужування. Одна лінія прямувала на Маріуполь, а звідти — на Ростов-на-Дону. Інша гілка йшла посередині між Маріуполем і наявною гілкою Волноваха — Токмак і прямувала до Донецька.
На супутникових світлинах, які отримали розслідувачі, можна було побачити земляні роботи на тому місці, де мала б проходити залізниця. За оцінками авторів ЦЖР, залізниці ще не існує.
Розслідувачі зауважили, що потрібно збудувати ще один залізничний міст, якого також поки що немає.
Перші повідомлення про нову залізницю, яку хочуть збудувати окупанти, з'явилися восени 2023 року: про них говорив радник мера Маріуполя Петро Анрющенко й тодішній мер Мелітополя Іван Федоров. У жовтні-листопаді вони повідомили, що ворог хоче отримати логістичний шлях, який стане альтернативою для Кримського мосту. Завдяки новій гілці окупанти отримають можливість покращити постачання підрозділів, які воюють на Запорізькому відтинку фронту.
У коментарі Фокусу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що росіяни ще до вторгнення планували збудувати так зване "Азовське кільце". Головна мета такого будівництва — "зав'язаність" логістики ЗС РФ саме на цьому виді транспорту.
Водночас військові експерти зазначили, що новий шлях проходитиме на відстані 80-90 км від лінії зіткнення. Біля Волновахи вона наблизиться на відстань до 20 км — тоді по ній можна дістати навіть РСЗВ HIMARS.
Нагадуємо, 18 березня світові політики почали реагувати на підсумки начебто "виборів президента РФ", на яких Путіна набрав майже 90% голосів. Цього ж дня лідер Кремля виступив перед своїми прихильниками на Червоній площі: разом вони пораділи окупації частини України.