Димить, гуде, вибухає: у Воронежі, Бєлгороді й Криму скаржаться на атаку БПЛА (фото)

Жителі Воронежа опублікували світлину зі стовпом диму. Водночас Міноборони РФ і губернатор ще не встигли відреагувати на вечірню атаку БПЛА.

Увечері 18 березня жителі двох областей РФ, а також мешканці окупованого Криму чули звуки вибухів у небі. Регіони опинилися під атакою БПЛА: їх начебто збили сили ППО ЗС Росії. Про деталі подій, які сталися вдень і ввечері, розповіли в Telegram-каналі Міноборони РФ.

Російські військові заявили, що БПЛА літакового типу атакували Бєлгородську та Воронезьку області й Крим. Дописів про атаку було три — із 16 по 21 год.

У повідомленні, опублікованому о 16:10 (за Києвом), ішлося про Бєлгородщину — було три дрони. Наступний допис — о 17:50: один пристрій збили над Воронежом. О 20:30 ще один дрон начебто потрапив під удар сил ППО над Кримом.

Удари по РФ - Міноборони Росії про атаку БПЛА 18 березня Фото: Скриншот

Водночас близько 22 год. жителі Воронежа повідомили про нові гучні звуки. Перед цим у місцевому пабліку опублікували звуки дзижчання, схожі на роботу мотора БПЛА. Після цього, о 22:36, з'явилися заяви про вибухи.

Удари по РФ - повідомлення про вибух у Воронежі 18 березня Фото: Скриншот

Також опублікували світлину зі стовпом диму — де саме стався вечірній інцидент, не вказується.

Удари по РФ - дим над Воронежом 18 березні Фото: Telegram

Увечері з'явилася нова інформація з Криму: чули два гучні вибухи над Севастополем.

Удари по РФ — події 18 березня

Губернатор Воронезької області Гусєв о 20:53 повідомив про нову повітряну загрозу. Про вечірні вибухи він не писав нічого, а про попередній інцидент згадав. За словами посадовця, постраждалих від атаки не було — пристрій знешкоджено пристроєм РЕБ.

Деякі деталі додав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Як заявив російський чиновник, станом на вечір 18 березня регіон атакували вісім БПЛА. Усі пристрої знешкоджені, написав росіянин. Вибухова хвиля пошкодила промислове підприємство, автомобілі та лінію електропередач біля сіл Розумне та Крутий Лог.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв і "голова адміністрації" Криму Сергій Аксьонов не згадали про атаку БПЛА: натомість обоє тішаться концерту в Москві на честь 10-річчя окупації.

Зазначимо, починаю із середини лютого та в березні на території РФ раз за разом відбуваються вибухи внаслідок ударів дронів по нафтопереробних заводах. Військовий журналіст видання Bild нарахував 17 атак по 12 об'єктах, до того ж у кожній атаці брали участь від 30 до 60 пристроїв.

В аналітиці про попередні удари по РФ, які відбулися з вересня 2023 по лютий 2024, експерти нарахували 18 ударів: вибухало на НПЗ, нафтобазах і нафтових терміналах.

Нагадуємо, 16 березня було гучно в Саратовській області: повідомляли про напад дронів на три нафтопереробні заводи. Днем пізніше було гучно не лише на НПЗ: дрони та ракети загрожували російським аеропортам.