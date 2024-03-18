Погрози Путіна "санітарною зоною": експерти оцінили шанси РФ захопити нові території України

Президент РФ обрав за краще погрожувати українцям "санітарною зоною", ніж пояснити своїм громадянам, як так сталося, що в Росії один за одним горять нафтопереробні заводи.

У Росії не вистачить сил навіть на захоплення Харкова, не кажучи вже захоплення інших прикордонних до РФ регіонів для створення так званої "санітарної зони". Про це в коментарі "РБК-Україна" заявили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

На думку Мусієнка, Путін обрав за краще погрожувати українцям "санітарними зонами", ніж пояснити росіянам, як так сталося, що один за одним через атаки БпЛА вибухають і горять нафтопереробні заводи в Росії.

"Після виборів щодо намірів Москви концептуально нічого не змінюється. Путін вийшов до преси та повторив те, що говорив раніше. Значно зручніше розповідати про "санітарні зони", ніж пояснювати, як так вийшло, що російська ППО не справляється із загрозами й лише за останнє час були прильоти на 13 нафтопереробних заводах", — заявив Мусієнко.

Він додав, що в риториці російської влади нічого не змінюється: усе те саме — знищити українську державність.

Зі свого боку, оглядач Олександр Коваленко зауважив, що Росія не зможе створити "санітарну зону" в Україні, про яку каже Путін, бо в неї не вистачить сил.

"На цьому етапі сил немає. Вони можуть лише терористичні атаки здійснювати, а не повноцінно захоплювати великі території. На Харків їм не вистачить сил і засобів, навіть після мобілізації", — зазначив експерт.

Нагадаємо, що Путін під час виступу у своєму виборчому штабі 17 березня, відповідаючи на запитання про необхідність захоплення Харківської області України, зазначив, що в разі продовження нападів Росія створить "санітарну зону" на більшій частині української території для гарантування безпеки російської території.

В ОП відповіли на слова Путіна про "санітарну зону" в Україні. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, заява російського президента — це пряме свідчення того, що РФ не готова жити в сучасних суспільно-політичних відносинах і враховувати суверенні права інших країн.