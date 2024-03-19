"4 групи зрадників": Путін визнав, що в лавах РДК і ЛСР є росіяни, — ISW (фото)

За словами аналітиків, російські військкори погодилися з Путіним і теж заявили, що російських "зрадників" необхідно "знищити". Раніше заявлялося, що саме українські сили проводили рейди в Бєлгородській і Курській областях.

Глава Кремля Володимир Путін визнав, що добровольчі формування, які зайшли на територію РФ, складаються з російських громадян. 17 березня він натякнув на смертну кару, говорячи про "чотири групи зрадників" (імовірно, про Російський добровольчий корпус (РДК) та інші формування), які беруть участь у рейдах на сусідні з Україною регіони РФ. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 18 березня.

Путін заявив, що російські війська знищили 800 із 2500 військовослужбовців, які, за його оцінками, брали участь у вилазці на території Росії. Він також звинуватив у цих рейдах "українські сили".

Російські військкори погодилися з Путіним і також заявили, що російських "зрадників" необхідно "знищити", хоча раніше заявляли, що саме українські сили проводили рейди в Бєлгородській і Курській областях.

Російські джерела, зокрема представники Міноборони РФ, напередодні заявляли про наземні атаки, що тривають в районі населених пунктів Сподарюшине і Козинка Бєлгородської області. Сибірський батальйон опублікував фото, на якому, імовірно, показано добровольчі сили в Козинці.

Сибірський батальйон

Міноборони РФ нещодавно додало до свого щоденного звіту розділ про "бєлгородський напрямок", що свідчить про стурбованість російського керівництва.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, вибори у РФ дають змогу Путіну створити умови для тривалої окупації України.

Також повідомлялося, що ЗСУ зміцнюють три лінії оборони в Сумській області.