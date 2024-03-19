Ґрунтовні зміни політики: Японія планує постачати на експорт винищувачів 6 покоління

Винищувач Mitsubishi F-X зможуть продавати країнам, з якими Японія має оборонні угоди, але окрім країн, де тривають бойові дії.

Японія спільно з Великою Британією і Італією розробляють винищувач 6 покоління за проєктом Tempest. Токіо не виключає можливості експорту літаків іншим країнам. Про це повідомляє Defense News.

В Японії змінили стратегію безпеки й помʼякшили суворі післявоєнні правила експорту озброєнь. Так вони вже передали ракети Patriot у США, радари у Філіппіни. А у проєкті розробки винищувача Tempest Японія спільно бере участь з британцями та італійцями.

Винищувач 6 покоління в Японії називають Mitsubishi F-X, який має стати в стрій до 2035 року. Повітряні сили самооборони Японії планують ними замінити застарілі літаки F-2. Плани дозволяти постачати літаки на експорт знаменують останній перегляд японських правил постачання зброї у грудні 2022 року. Премʼєр-міністр Фуміо Кісіда заявив під час слухань в парламенті, що обмеження експорту перешкоджатиме плану модернізації літаків країни і завадить успіху міжнародної спільної програми розвитку. Також експорт позитивно впливатиме на розвиток оборонної промисловості Японії.

Рішення щодо постачання F-X в інші країни потребуватиме схвалення Кабміну. Але літаки зможуть постачати лише в ті країни, які мають оборонні угоди з Японією. Заборона постачати у країни, де тривають бойові дії, збережуться. Наразі очікується, що уряд затвердить зміни пізніше цього місяця.

Опозиція влади вважає, що помʼякшення правил експорту винищувачів суперечить пацифістській позиції Японії й викликає тривогу щодо переходу на торгівлю зброєю.

Нагадаємо, 14 грудня ЗМІ назвали нові деталі розробки винищувача Tempest.

12 вересня Mitsubishi, BAE Systems та Leonardo узгодили подальшу розробку винищувача 6 покоління.