F-16 для Повітряних сил ЗСУ: український технік розкрив деталі підготовки в Данії (відео)

Українські фахівці навчаються організовувати льотну зміну, вести контроль за напрацюванням і направленням літаків F-16 на ремонт.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер і начальник управління оборони адмірал Мішель Хофман 18 березня відвідали Данію, щоб зустрітися із загоном із приблизно 50 бельгійських військовослужбовців, які наразі проводять навчання українських льотчиків на літаках F-16. Про те, як відбувається процес підготовки українських фахівців, йдеться в репортажі Belgian Defence.

Навчання в Данії українських льотчиків відбувається в межах коаліції Air Force Capability Coalition, метою якої є надання Україні парку винищувачів F-16 для захисту території та повітряного простору.

Дедондер зазначив, що спільні зусилля партнерів по міжнародній коаліції призводять до комбінованого й успішного підходу зі створення сучасних українських військово-повітряних сил, здатних захистити населення і територію країни в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

"Як міністр, я пишаюся тим, що наші бельгійські ВПС можуть узяти участь у цій важливій програмі підготовки українських пілотів F-16, а також їхнього технічного та наземного персоналу", — заявив міністр.

При цьому, в рамках коаліції в другій половині 2024 року Бельгія відправить для цих цілей ще 50 фахівців і два винищувачі F-16.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер у Данії

Навчання персоналу

Крім бойових пілотів у Данії проходять підготовку і фахівці з технічного обслуговування літаків. Один із них, технік Ігор, поділився з журналістами подробицями того, які завдання він виконує під час проведення заходів із підготовки.

Кадри підготовки українських льотчиків у Данії

Винищувач F-16 на злітно-посадковій смузі

За його словами, фахівців його профілю навчають організовувати льотну зміну, вести контроль за напрацюванням і направленням літаків на ремонт.

"Але більше це експлуатація та організація самих польотів, визначення літаків, які будуть на льотній зміні, і визначення людей, які будуть обслуговувати цю техніку", — сказав технік.

Він наголосив на важливості набуття досвіду інших країн, які вже розвинули та сформували свої повітряні сили.

Раніше повідомлялося, що президент Румунії Клаус Йоганніс висловив згоду на транзит через територію своєї країни певних категорій озброєнь, призначених для України. Також він схвалив навчання українських фахівців з експлуатації F-16 на території країни.