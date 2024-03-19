РФ могла окупувати 60% Тоненького під Авдіївкою: що кажуть у Генштабі й експерти (карта)

Українське командування підтверджує атаки ЗС РФ біля села Тоненьке. Водночас ні Генштаб, ні експерти не називають, яку частину населеного пункту контролюють українські бійці.

Російські військові гатять по позиціях ЗСУ в селі Тоненькому під Авдіївкою в Донецькій області. Геолокація ударів показує, що ворог зумів витіснити українців із більшої частини села, тобто контролює близько його 60% території. Про деталі ситуації на Донбасі військовий журналіст видання Bild Джуліан Рьопке (Julian Röpcke) розповів у дописі в соцмережі X (Twitter).

Журналіст проаналізував кадри, зняті невідомим безпілотником над селом Тоненьким. У кадр потрапила група з п'яти будинків. Спорудам відшукали відповідники на супутникових картах Google maps.

Бої під Авдіївкою - будинки в Тоненькому Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Після цього в місцевості, де відбуваються бої, впізнали вказані об'єкти. Встановили, що це район приватної забудови в північно-західній частині Тоненького — ця територія перебуває під контролем ЗСУ. Решта площі населеного пункту, тобто 60%, — в окупації ЗС РФ, написав журналіст.

Бої під Авдіївкою - лінія фронту біля Тоненького Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Бої під Авдіївкою — деталі

Зазначимо, Генштаб ЗСУ згадує про Тоненьке в ранковому звіті, опублікованому 19 березня. У дописі на сторінці Facebook вказується, що ЗС РФ дев'ять разів атакували Сили оборони під Авдіївкою. Основні напрямки штурмів — чотири села: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське. Найгарячіший відтинок фронту проходить південніше: на Новопавлівському напрямку росіяни атакували 25 разів.

Експерти групи DeepState на онлайн-карті бойових дій також показали, яку частину Тоненького може контролювати противник. На карті позначено, що південно-східні квартали населеного пункту ще українські (тоді як у Рьопке вони позначені як уже окуповані).

Бої під Авдіївкою - карта DeepState 19 березня Фото: DeepState

У короткій аналітичній записці, опублікованій 15 березня в Telegram-каналі DeepState, вказали, що біля села дійсно є просування ворога. В останніх поясненнях, розміщених у мережі 19 березня, населений пункт не згадують, натомість пишуть про погіршення ситуації біля Орлівки (за 2 км на північ), а також — на Запорізькому напрямку біля Вербового.

Про ситуацію на Авдіївському напрямку також розповіли аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, опублікованими 18 березня, біля села Тоненьке тривають позиційні бої.

Зазначимо, бої під Авдіївкою тривали з перших днів повномасштабного вторгнення, а особливо активізувалися в жовтні 2023 року. В лютому 2024 року новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи відійшли з цього населеного пункту на підготовлену лінію оборони — до сіл Бердичі, Ласточкине, Тоненьке. Ворог продовжив просування: у березні стало відомо про втрату Ласточкиного та потужні бої на новій лінії оборони.

Нагадуємо, 19 березня боєць ЗСУ з 59 бригади розповів про нові напрямки штурмів ЗС РФ під Авдіївкою. Українські прикордонники водночас підрахували орієнтовні втрати ворога в боях біля міста на Донбасі: йдеться про 47 тис. знешкоджених солдатів російської армії.