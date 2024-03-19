Ремонт після пожежі: У РФ готують до випробувань підводний апарат АС-31 "Лошарик"

У 2019 році на субмарині сталася пожежа, внаслідок якої загинули 14 моряків. Після інциденту "Лошарик" перебував на ремонті майже п'ять років.

У Росії після аварії 2019 року відновили атомний глибоководний апарат спеціального призначення АС-31 "Лошарик". Субмарина має пройти випробування, включно із зануренням на максимальну глибину — 6 км, які заплановані на літо поточного року. Таким чином "Лошарика" приводили в робочий стан майже 5 років, повідомляє Defense Express.

Профільні російські ресурси повідомляють, що апарат АС-31 до проведення випробувань продовжує перебувати на "Севмаш", де на ньому проводять завершальні ремонтні роботи. При цьому наголошується, що субмарина нібито зберегла здатність занурюватися на граничну глибину, хоча, звісно ж, це буде встановлено тільки після відповідних тестових занурень. У підсумку апарат має повернутися до складу російського флоту.

Аварія в Баренцевому морі

Інцидент стався 1 липня 2019 року. Цього дня на атомній глибоководній станції АС-31 "Лошарик", що перебувала на полігоні бойової підготовки Північного флоту в районі Кольської затоки Баренцевого моря, спалахнула пожежа.

За офіційними даними, через загоряння загинули 14 моряків-підводників, які отруїлися продуктами горіння. А причиною пожежі нібито стали неякісні китайські компоненти або проблемні літій-іонні акумулятори. Водночас на момент події апарат було зістиковано з носієм — атомним підводним човном "Подмосковье" проєкту 667БДРМ.

Модернізація апарату

Згідно з даними з російських джерел, АС-31 пройшов модернізацію, включно із заміною ядерного палива реактора, який, як стверджується, не постраждав під час аварії. Оглядачі припустили, що розмови про "модернізацію", ймовірно, ведуться через те, що обіцяне російським Міністерством оборони відновлення апарата розтягнулося на роки. Крім того, ще не факт, що "Лошарик" зможе успішно пройти випробування.

Схема підводного апарата АС-31

Що стосується експлуатації АС-31, то російські джерела пишуть про нього, як про науково-дослідний глибоководний апарат. Однак українські експерти стверджують, що насправді він "фактично є диверсійною субмариною, призначеною для проведення операцій на значній глибині". А дещо незвична назва апарату пов'язана з тим, що його конструкція являє собою відсіки у вигляді сфер із титанових сплавів, які нагадують за формою персонажа радянського мультфільму "Лошарик".

"За оцінками західних фахівців, його цілями можуть бути підводні комунікації та донні системи виявлення підводних човнів, зокрема IUSS на Фарерсько-ісландському рубежі", — пишуть у Defense Express.