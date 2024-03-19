Росіяни розстріляли трьох мирних жителів у Херсонській області, — росЗМІ (фото)

Журналісти повідомили, що трупи трьох місцевих виявили після звуків стрілянини ще 15 березня. Інцидент стався в селі Кохани.

Російські окупанти, які були раніше судимі, розстріляли трьох мирних жителів у селі Кохани Херсонської області. Про це повідомляє російський медіаресурс ASTRA з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, трупи трьох місцевих виявили після звуків стрілянини ще 15 березня. Троє застрелених — чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов. На тілах виявили сліди вогнепальних поранень.

Повідомляється, що окупаційна влада затримала за підозрою у вбивстві військовослужбовців в/ч 11843 36-річного Олексія Булеліна і 37-річного Мунтяна Тарасенка. Обидва окупанти прибули в Україну з Волгоградської області РФ.

Олексій Булелін Фото: Astra

За словами журналістів, Булелін ще 2010 року викрав автомобіль, отримавши умовну судимість. Тарасенко, як повідомляється, був раніше судимий за насильницькі дії, проте за які саме — не уточнюється.

Де знаходиться село Кохани

Село в Голопристанській міській громаді Скадовського району Херсонської області України.

Кохани на карті Фото: Astra

Нагадаємо, у 3 ОШБр повідомили, що ЗС РФ за тиждень втратили понад 600 солдатів. Так, на напрямку роботи бригади було знищено та пошкоджено майже 30 одиниць ворожої техніки.

Також у ЗСУ розповіли про тактику росіян на Авдіївському напрямку. Боєць із позивним "Алекс" зазначив, що на цій ділянці фронту ЗС РФ дуже мало використовують танків — вони виїжджають, роблять кілька пострілів і ховаються, бо бояться бути підбитими.