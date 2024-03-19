"Плани зруйновані": Путін заявив, що ДРГ на кордоні з РФ зупинені та зазнали втрат

Очільник Кремля вважає, що підрозділи, які перетнули кордон, планували влаштувати терористичний рейд містами і населеними пунктами Бєлгородської та Курської областей.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російські війська провалили спроби "прориву диверсантів через кордон". Він виступив на засіданні колегії Федеральної служби безпеки 19 березня.

З його слів, "останнім часом багато чого зроблено для зміцнення державного кордону РФ". Він наголосив на тому, що прикордонні загони укомплектовані додатковим особовим складом, сучасною зброєю і технікою. Путін вважає, що усі намагання диверсійних груп у складі "іноземних найманців" російські війська зупинили.

"Були зустрінуті гідно, вогнем, що називається, на підході, і вже зазнали великих втрат, включно з бронетехнікою та артилерією", – заявив очільник Кремля.

Путін додав, що підрозділи, які перетнули кордон, планували влаштувати терористичний рейд містами і населеними пунктами Бєлгородської та Курської областей. Російські війська, з його слів, такі плани зруйнували.

Бої в Курській і Бєлгородській областях

РДК, Легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон організували наступ у прикордонних регіонах РФ. Лозова Рудка, яка розташована на території Бєлгородської області, як зазначив 12 березня ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, повністю опинилася під контролем визвольних сил.

У населеному пункті Тьоткіно Курської області тривали стрілецькі бої. Мешканців Бєлгородської та Курської областей РФ закликали виїхати.

Згодом бійці "Російського добровольчого корпусу" полонили військових Збройних сил Російської Федерації в Бєлгородській області. У РДК підрахували кількість російських полонених, зокрема їх виявилося 25. Добровольці запросили губернатора регіону В'ячеслава Гладкова зустрітися, поспілкуватися та забрати декількох полонених.

Також російські війська зазнали втрат у техніці. Бійці РДК і ЛСР знищили російську РЕБ "Житель".

Нагадаємо, 19 березня влада Бєлгородської області РФ оголосила масштабну евакуацію. За словами глави регіону В'ячеслава Гладкова, понад 9 тисяч дітей розселять в областях Росії, водночас ухвалено рішення про відселення жителів із прикордонних населених пунктів.