"Будуть не старі діди, а добірні воїни": у "Азові" вигадали спосіб пришвидшення мобілізації

Заступник комбрига вважає, що розвідпідрозділи кожної бригади зможуть набрати чоловіків, які свого часу втікали від працівників ТЦК та вступали з ними в рукопашну.

Щоб пришвидшити темпи мобілізації треба дозволити кожній бригаді самим шукати собі бійців. Таку думку висловив у своєму Х заступник командира бригади "Азов" НГУ, майор, кавалер ордена "За мужність" III ступеню Сергій Цісарук.

"Єдиний надійний спосіб пришвидшення мобілізації, це дозволити бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням. Все просто, бригада отримує списки в ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів. Бійці бригади значно більше зацікавлені в поповненні бригади, тому хабарі не допоможуть", — зазначив він.

Військовий вважає, що підрозділ розвідки кожної бригади може спокійно впоратися із завданням з пошуку ухилянтів.

"Якщо це завдання поставити бригадній роті розвідки, то з рівнем підготовки, досвідом і оснащення яке в них є буде десь сотня в тиждень, і це будуть не ті старі діди яких зараз привозять, а добірні воїни які весь цей час втікали від поранених ветеранів які служать в ТЦК.

Нагадаємо, що на Волині "вдруге" судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Чоловік повістку отримувати відмовився, а на пункт збору не з'явився, тож ТЦК передав справу щодо ухилянта до суду.

Раніше повідомлляося, що вовки загнали ухилянта на дерево на кордоні з Молдовою. Чоловіка від диких звірів відбивали прикордонники.