"Ігри у квача" з ТЦК у Львові: у військкоматі пояснили, чому ловили чоловіка (відео)

Львів’яни зняли, як чоловік у цивільному тікав від військових, а пізніше його затягнули у бус. У ТЦК заявили, що він злякався і почав тікати, відмовившись показувати документи.

На вулицях Львова працівники ТЦК ловили чоловіка. Кадри з місця подій 19 березня опублікували у Telegram-каналі з місцевими новинами "Львівич".

"Ігри у квача за участі, ймовірно, представників ТЦК знову помітили у Львові. Повідомляють, що на Чорновола кілька чоловіків у військовій формі доганяли чоловіка, який намагався від них втекти", — зазначено у публікації.

Коли працівники військкомату бігли за невідомим, обабіч їхав бус. Автори контенту припустили, що він належить ТЦК і військові приїхали на ньому.

Пізніше з’явилося відео, на якому спійманого чоловіка силоміць садять у бус.

Реакція ТЦК

Інцидент з "іграми у квача" на вулицях Львова прокоментувала пресслужба обласного ТЦК. Вона запевнила, що оприлюднені у мережі кадри "вивчаються".

"Станом на зараз відомо, що чоловік призовного віку при зустрічі з працівниками ТЦК почав втікати. Коли його наздогнали, відмовився показувати військово-облікові документи. Врешті пройшов до одного з районних територіальних центрів комплектування, де були перевірені його дані. Претензій до працівників ТЦК чоловік не має. Свою втечу пояснив звичайним страхом", — зазначили у військкоматі.

Українців закликали не ігнорувати прохання показати свої документи, не ображати військових та не тікати від них.

Пост пресслужби Львівського обласного ТЦК від 19 березня Фото: Скриншот

Нагадаємо, заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук розповів, як можна пришвидшити мобілізацію в Україні. Він запропонував дозволити бригадам самостійно ловити ухилянтів.

У Тернополі засудили чоловіка, який проігнорував "бойову повістку". Зі слів військовозобов’язаного, його забрали з вулиці у ТЦК, провели "поверхнево" медогляд та хотіли мобілізувати.