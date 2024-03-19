До кінця березня Україна отримає половину з обіцяного ЄС мільйона снарядів, – Єврокомісія

До України у 2024 році, як заявив речник Єврокомісії зі зовнішньополітичних питань, планується відправити 1 мільйон артилерійських снарядів.

До кінця березня кількість поставлених до України боєприпасів від Європейського Союзу сягне приблизно 500 тисяч. Про це заявив Петер Стано, речник Єврокомісії зі зовнішньополітичних питань, під час брифінгу в Брюсселі 19 березня.

Він наголосив на тому, що цілі залишаються незмінними. Цього року, зі слів посадовця, до України планується відправити 1 мільйон артилерійських снарядів.

"За розрізом, який ми рахуємо, скоріше, до кінця березня, це буде близько пів мільйона", — сказав Стано.

Речник додав, що до кінця цього місяця мільйон боєприпасів надати не вдасться. Стано все ж запевнив, що Україні нададуть понад мільйон, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення.

Боєприпаси від ЄС для України

Європейський Союз, як інформує агенція Bloomberg, прагне збільшити постачання боєприпасів в Україну. Економічна спільнота має намір компенсувати затримки у постачання досягненням мети з відправлення 1 млн артилерійських снарядів.

Ханно Певкур, міністр оборони Естонії, заявив, що торік європейська спільнота узгодила кінцеві терміни, але Україна змогла отримати лише третину боєприпасів. Ще 30% від мільйона українські війська мають отримати до березня 2024 року. Естонський посадовець наголосив на тому, що його колеги повинні взяти на себе відповідні зобов'язання знайти боєприпаси або фінансування їхнього виробництва для України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна отримала від ЄС менше половини обіцяних снарядів. Він наголосив на тому, що ЄС ще не передав Україні мільйон снарядів. При цьому він зауважив, що ситуація в країні загалом "складна, але контрольована".

Нагадаємо, 19 березня Німеччина анонсувала військову допомогу на €500 млн для України. Україна, як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн", також отримає 10 000 артилерійських снарядів із запасів Бундесверу.