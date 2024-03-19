Зниклі безвісти військові в Україні: що означає цей статус та до якого моменту його дають
Військовослужбовці, доля яких невідома, отримують статус зниклих безвісти. Змінити його можна лише двома шляхами.
Частина українських військовослужбовців має статус зниклих безвісти. Як передали 19 березня в "Інформатор", уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що це означає.
"Особа набуває статусу такої, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення особи. До цього Реєстру потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються", — пояснив омбудсмен.
Зниклими безвісти, зокрема, можуть вважатися захисники, чиї тіла не вдалося евакуювати або якщо на це знадобився певний час і потрібна експертиза ДНК. Однак не виключено, що визнаний зниклим безвісти боєць перебуває у полоні.
"Чи можемо ми припускати, що людина перебуває в полоні? Так, можемо припускати. Чи можемо ми припускати, що людина загинула, але у нас немає тіла для збігу тесту ДНК? Можемо. Є дуже великі ділянки фронту, на які не можуть зайти представники спеціальної команди, які забирають тіла. Ні з нашого боку, ні з російського боку. Таких ділянок дуже багато", — зазначив Лубінець.
В таких випадках забрати тіла неможливо до моменту, поки не посунеться лінія фронту. Після звільнення території її спочатку розмінують, а лише після того зможе зайти спеціальна група. Далі проводиться процедура зіставлення ДНК.
Є багато випадків, коли зниклі безвісти насправді перебували у ворожому полоні. Також є люди, які отримали такий статус ще у 2014 році.
Отже, військовослужбовець вважається зниклим безвісти до того моменту, як з’ясується, чи він живий. Тобто боєць втрачає цей статус у двох випадках — якщо його смерть підтверджують результати ДНК або він повертається додому.
Нагадаємо, командир секретного підрозділу ГУР Group-13 "Тринадцятий" розповів, як українські оператори морських дронів знищують ворожі кораблі у Чорному морі.
У росЗМІ повідомили, що раніше судимі окупанти розстріляли трьох мирних мешканців у Херсонській області.