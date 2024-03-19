"Міна на кожному метрі": як звільняли Роботине від росіян, — солдати ЗСУ (відео)

За словами журналістів, Україна хотіла "перерізати" Росії сухопутний коридор до Криму. Для цього ЗСУ "промацували" лінію фронту протяжністю до 100 кілометрів.

Під час літнього контрнаступу 2023 року українські військові мали дійти до Токмака або хоча б до Солодкої Балки. Однак росіян було багато, вони вперто чинили опір і все замінували. Про це "Українській правді" розповіли військовослужбовці 65 окремої механізованої бригади.

Повідомляється, що на початку червня 2023 року Сили оборони України пішли в наступ на Запорізькому напрямку. Були задіяні новосформовані бригади, накопичена західна техніка.

Видання пише, що, згідно з припущеннями, Україна хотіла "перерізати" Росії сухопутний коридор до Криму. Для цього ЗСУ "промацували" лінію фронту протяжністю до 100 кілометрів від Каховського водосховища в Херсонській області до Великої Новосілки біля кордонів з Донецькою областю.

У матеріалі йдеться, що під Великою Новосілкою українські військові змогли просунутися на десять кілометрів углиб російських позицій на окупованих територіях.

Однак, як повідомляється, ситуація в напрямку Роботиного була куди важчою. Населений пункт вдалося звільнити тільки до кінця третього місяця контрнаступу. Український прапор над селом підняли 23 серпня, коли окупантів вибили бійці 47 ОМБр.

Однак, як повідомляється, паралельно також діяла 65 ОМБр ЗСУ. Це була піхота майже без наступальної техніки.

Як розповів журналістам військовослужбовець бригади Олександр, штурмувати мала саме 47 бригада, а бійці 65 ОМБр — займатися зачисткою.

"Але так вийшло, що 47-та зупинилася, і вперед почали пускати 65-ту. А в нас така рота віком 45+. І, виходить, що "дідусі" з автоматами ходили на штурми. Але нічого, багато що вдавалося", — розповів він.

Повідомляється, що 65 ОМБр зайшла на Запорізький напрямок незадовго після формування. Це було 1 серпня 2022 року. Спершу вона стояла в обороні біля Роботиного, але вже в червні 2023 року пішла в наступ.

Олександр розповів, що 8 червня його рота йшла штурмувати позиції росіян першою.

Усе було просто: нам прийшли і сказали — завтра йдемо займати позиції, штурмувати", — розповів він.

Як розповів товариш по службі Олександра Григорій, який також брав участь у боях, він отримав важке поранення 8 липня. Новину про звільнення Роботиного 47 бригадою він дізнався вже будучи в реанімації в Дніпрі.

Видання пише, що з роти Олександра і Григорія, в якій на початку наступу налічувалося 80 осіб, після активної фази бойових дій боєздатними залишилися лише 6 осіб.

За словами Олександра, завдання стояло дійти до Токмака або Солодкої Балки, що розташована за 6 кілометрів на південь від Роботиного.

"Але керівництво або мало погані розвіддані, або не розуміло, скільки там росіян. Росіяни чинили опір, у них усе було заміновано — міна на кожному метрі. Було там необроблене пшеничне поле, так от коли воно згоріло, було видно, що міни лежать одна біля одної", — розповів Олександр.

За його словами, потрібно було якось інакше розміновувати. Можливо, дистанційно. Через міни контрнаступ не сильно просунувся.

Бійці 65 ОМБр про бої за Работине

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії "злили" план контрнаступу ЗСУ. Він зазначив, що варто тримати такі плани в таємниці. За його словами, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога.

Також ЗМІ писали, що в березні 2024 року Україна розгорнула нову піхотну бригаду в Роботиному. За даними журналістів, після великих втрат під час наступу минулого літа українські військові намагаються рівномірно оснастити всі свої бригади танками, бойовими машинами та артилерією.