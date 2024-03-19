Україна постала перед вибором — боротися за території чи зберегти життя людей, — WSJ

Українська армія виснажена після контрнаступу у 2023 році, країні терміново потрібен додатковий пакет допомоги від США, розповіли журналісти.

Україна постала перед вибором — зберегти території чи життя людей. ЗСУ зіткнулися з дефіцитом новобранців, які можуть замінити виснажених бійців. Про це повідомило видання "Уніан" з посиланням на The Wall Street Journal.

Журналісти зауважили, що Україна опинилася перед вибором — поступитися територіями, аби зберегти життя військових, або воювати за територію, жертвуючи їхніми життями.

"Українські лідери кажуть, що кожен дюйм території вартий боротьби, але їхня армія виснажена після невдалого контрнаступу минулого року, а вкрай необхідний додатковий пакет допомоги застряг у Конгресі", — йдеться у повідомленні.

У ЗМІ наголосили, що Російська Федерація має більшу армію й військову економіку, яка набирає обертів, та тисне "на свого меншого сусіда". Натомість Україні доведеться лише оборонятися, намагаючись обмежити втрати територій. Тоді як повернення тимчасово окупованих територій — проблема, яка вимагає "делікатного обчислення" та зважування цінностей територій проти обмеженості українських ресурсів, особистого складу та морального стану суспільства.

Українська армія зіткнулася з дефіцитом новобранців, які можуть замінити виснажених бійців, що поспіль воюють два роки. Журналісти додали, що попри це, влада не наважується продовжити мобілізацію, оскільки це "політично чутливе рішення".

Зазначимо, що Фокус намагався перевірити інформацію на першоджерелі, проте не зміг отримати до нього доступу.

Нагадаємо, 19 березня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що США продовжують шукати можливості для постійного постачання допомоги Україні.

Того ж дня голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що через ситуацію на фронті ЗСУ не проводять масштабні операції. З його слів, бійці перебувають в активній обороні.