"Ворог намагається накопичувати й атакувати": чому ЗСУ не проводять масштабних операцій, — офіцер

За словами Івана Тимочка, у росіян, можливо, було проведено ротацію. Тому знизилася інтенсивність ворожих атак. Зараз вони намагаються вивчити лінію фронту і пристосуватися до нинішніх умов.

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Українські військові не проводять масштабних операцій через обстановку на фронті. При цьому кількість ворожих атак також знизилася. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко "24 каналу".

За його словами, для українських військових не має значення, чи атакують росіяни 5 разів по 10 осіб, чи проводять один масований штурм із залученням двох-трьох рот у межах 300 солдатів. У будь-якому разі треба оборонятися.

"Ворог намагається накопичувати й атакувати, накопичувати й атакувати. Якщо й перебуваємо в активній обороні, все одно великих масштабних військових операцій Збройні Сили на даному етапі не проводять. Це пов'язано з багатьма факторами, але така ситуація на лінії фронту", — заявив Іван Тимочко.

Також військовий заявив, що у росіян, можливо, було проведено ротацію. Тому знизилася інтенсивність ворожих атак. Зараз вони намагаються вивчити лінію фронту і пристосуватися до нинішніх умов з урахуванням засобів ураження, які є у ЗС РФ і ЗСУ. Тільки після цього росіяни пробують атакувати.

Тимочко заявив, що менша кількість ворожих атак може бути пов'язана з операцією Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" в Бєлгородській і Курській областях РФ.

"З іншого боку, вони поводяться автономно. І задум у них інший, ніж ті події і мета, які відбуваються по так званій класичній лінії фронту останніх пів року", — сказав Тимочко.

Іван Тимочко про ситуацію на фронті (дивитися з 25 хвилини)

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ за рік може втратити до 100 тисяч бійців. За словами журналістів, несподіваний приплив артилерійських боєприпасів для України може зупинити наступ РФ цього року. У Міноборони Естонії оцінили необхідні для цього втрати російського угруповання.

Також повідомлялося, що постачання зброї ЗСУ профінансують за рахунок прибутку від заморожених активів РФ. За інформацією ЗМІ, отримувати прибуток від заморожених російських активів при вирішенні всіх питань Україна почне з липня цього року. Законодавці Євросоюзу вже готують відповідний документ.