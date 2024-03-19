Понад три тисячі бомб з початку року: у ЗСУ назвали одну з головних проблем на фронті

За словами командира 3 ОШБр Максима Жоріна, єдиним засобом проти керованих авіабомб є західні системи ППО та винищувачі F-16.

Одна з головних проблем на фронті — це використання росіянами "КАБів". Це наймасовіше застосування керованих авіабомб з часів Другої світової війни. Про це у себе в Telegram написав командир 3 ОШБр Максим Жорін.

За його словами, Росія тільки з початку року скинула 3,5 тисячі авіабомб на території України.

"Великий відсоток там припав на Авдіївку — це наш підрозділ відчув на собі", — написав він.

За його словами, "КАБи" — неточна зброя, однак вона такою бути не повинна. За великих обсягів її використання знищується абсолютно все: будинки та інші споруди, а також позиції солдатів і навіть підземні укриття.

Жорін зазначив, що таких бомб у росіян дуже велика кількість. Ба більше, у РФ налагодили масове виробництво.

"Самостійно ми на сьогоднішній день нічого протиставити не можемо — ефективна протидія КАБам це тільки західні системи ППО і Ф-16", — зазначив Жорін.

Максим Жорін про застосування росіянами КАБів Фото: Скриншот

Нагадаємо, у 3 ОШБр повідомили, що ЗС РФ за тиждень втратили понад 600 солдатів. Так, на напрямку роботи бригади було знищено та пошкоджено майже 30 одиниць ворожої техніки.

Також Фокус писав, що ЗС РФ намагалися вкрасти Leopard 2, проте "Азов" зупинив ворога. Українські військові помітили за допомогою безпілотників, як окупанти намагалися вкрасти танк і вирішили зупинити ворога. Дрони точно влучили в моторні відсіки російських тягачів.