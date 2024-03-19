Пройде по Москві: Данілов відповів Путіну на слова про "санітарну зону" (відео)

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що у Володимира Путіна зараз справи йдуть погано. Він це розуміє і не може вибратися з пастки, у яку загнав себе сам.

Українські військові створять "санітарну зону" в Росії. Ба більше, до цього процесу також можуть долучитися інші країни. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Коментуючи слова глави Кремля Володимира Путіна про створення так званої "санітарної зони" в Україні, Данілов заявив, що таке утворення буде організовано українськими військовими поруч із Москвою.

"Звичайно, "санітарна зона" буде зроблена, але точно не Путіним, а українським військом. Причому не тільки українським військом, а, я більш ніж упевнений, що в цьому братимуть участь і інші країни. І цей "санітарний кордон" проходитиме на території кордонів таких міст, як Москва, може трохи далі", — заявив Данілов.

За його словами, "санітарна зона" потрібна для того, щоб російські терористи не змогли напасти на Україну в майбутньому. Ба більше, створення такої зони буде однією з умов перемоги у війні.

Олексій Данило про "санітарну зону" (дивитися з 4 хвилини)

Також Данілов заявив, що у Володимира Путіна після виборів справи кепські. І глава Кремля це розуміє. Росію в теперішньому вигляді у світовому співтоваристві ніхто не сприйматиме серйозно, а тому все, що залишилося у Москви — це ядерний шантаж.

"Він (Путін, — ред.) розуміє, що це для них усіх катастрофа. У нього немає виходу з тієї пастки, в яку він сам себе загнав. З ним ніхто не буде спілкуватися", — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Путін під час виступу у своєму виборчому штабі 17 березня, відповідаючи на запитання про необхідність захоплення Харківської області України, зазначив, що в разі продовження нападів Росія створить "санітарну зону" на більшій частині української території для забезпечення безпеки російської території.

В ОП відповіли на слова Путіна про "санітарну зону" в Україні. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, заява російського президента — це пряме свідчення того, що РФ не готова жити в сучасних суспільно-політичних відносинах і враховувати суверенні права інших країн.