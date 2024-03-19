"Усвідомлюємо жахливість ситуації": у Пентагоні розказали про ризики щодо затримки допомоги Києву

У Міністерстві оборони США запевнили, що продовжують працювати з Конгресом щодо виділення допомоги Києву. А також триває робота з міжнародними партнерами, аби Україна отримала все, що їй потрібно.

Пентагон залишається оптимістом у питанні схвалення Конгресом США 60-мільярдного пакета допомоги Україні. Речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер заявив, що документ має "сильну підтримку" як республіканців, так і демократів у Конгресі. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині у вівторок, 19 березня.

"З точки зору уряду США загалом та Міністерства оборони зокрема, ми зосереджені на тому, щоб отримати додаткову допомогу від нашого Конгресу. Що ми знаємо – так це те, що в Конгресі є сильна підтримка цього пакета обома партіями. Тож ми залишаємось оптимістами щодо того, що наш Конгрес дійде згоди та підтримає цей пакет", — наголосив Райдер.

За його словами, у Пентагоні розуміють наслідки затримки допомоги США Україні.

"Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня", — сказав речник Пентагону.

На питання, чи очікують у Вашингтоні на мобілізацію Росією своїх ресурсів після виборів, які відбулися 15-17 березня, Райдер відповів, що не хоче спекулювати на цій темі, але важливо, щоб міжнародна продовжувала працювати на підтримку України.

"Якщо Росія зможе перемогти, вона не зупиниться на Україні. Тому, знову ж таки, ми продовжуватимемо працювати разом, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно", — наголосив він.

Журналісти також поцікавилися у Райдера, за яких обставин США не виключають введення в Україну військ. Генерал-майор нагадав, що президент Байден "був дуже чітким" щодо цього питання.

"Ми не будемо вводити війська США в Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку. Зверніть увагу, українці висловилися дуже чітко. Вони не хочуть, щоб хтось воював за них. Вони хочуть воювати за свою країну", — вважає речник Пентагону.

Нагадаємо, 19 березня в Німеччині відбулося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що повертається до США, сповнений рішучості підтримувати допомогу Україні. Він повідомив, що за два роки повномасштабної війни партнери по "Рамштайну" надали Україні понад 88 млн доларів.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров проінформував, що протягом наступних двох тижнів Україна отримає від своїх партнерів пакет допомоги, який підійде українським військам для потенційних наступальних операцій.