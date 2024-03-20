США хочуть передати Україні російську техніку з країн Південної Америки, — американський генерал

За словами командувача Південного командування США Лори Річардсон, російська військова техніка перебуває на озброєнні дев'яти південноамериканських держав. Вашингтон пропонує обміняти це обладнання для використання в Україні та замінити його американським.

Україна може отримати російську військову техніку, яка перебуває на озброєнні країн Південної Америки. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони США.

За словами командувача Південного командування США пані генерала Лори Річардсон, обладнання з РФ зараз перебуває на озброєнні дев'яти країн регіону.

"США пропонують обміняти це обладнання для використання в Україні та замінять його американським обладнанням", — цитують у відомстві офіцера.

Як зазначає Річардсон, американська техніка набагато перевершує за якістю обладнання, зроблене в РФ.

Річардсон не уточнила, про які саме країни Південної Америки йдеться, проте в заяві Міноборони США згадано Аргентину, Гаяну, Венесуелу та Гаїті.

Нагадаємо, 29 грудня ЗМІ повідомили, що президент Аргентини Хав'єр Мілей відкинув пропозицію вступити до БРІКС. Він написав відповідні листи президенту РФ Володимиру Путіну і главі КНР Сі Цзіньпіну.

Раніше, 7 листопада, Державний департамент США повідомив, що Росія почала активно поширювати свою пропаганду на країни Латинської Америки. Дії Кремля спрямовані на те, щоб підірвати підтримку Києва, а також знизити довіру людей до США і НАТО серед латиноамериканців.