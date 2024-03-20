Вибори в Росії: в ISW проаналізували, чому Путін у промовах звертається до ФСБ

Аналітики стверджують, що президент РФ апелює до спецслужб, аби нагадати внутрішньому електорату, що його режим має підтримку розгалуженого апарату безпеки.

Президент Російської Федерації Володимир Путін найперше звертається до ФСБ, аби підкреслити, що його режим нібито має підтримку розгалуженого апарату безпеки. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 18 березня.

Експерти зазначили, що після своєї "рекордної" перемоги на президентських виборах у Росії Путін представив ФСБ як ключового гаранта безпеки і суверенітету РФ. Це, за їх словами, ймовірно, свідчить про те, що російські спецслужби і силовики (російські силовики з політичним впливом) й надалі представлятимуть його основну підтримку під час п'ятого президентського терміну.

Аналітики уточнюють, що на засіданні колегії ФСБ 19 березня очільник РФ звернувся з першою промовою після перемоги на "виборах", де похвалив співробітників служби за "забезпечення безпеки і суверенітету Росії".

"Путін подякував офіцерам ФСБ за успішні операції в Україні, за припинення спроб втручання у внутрішні справи РФ і за відсіч атак "терористів" проти Росії (йдеться про рейди російських добровольців у Курській і Бєлгородській областях)", — розповіли у ISW.

Експерти вважають, що звернення Путіна до функцій ФСБ, ймовірно, мали на меті нагадати його внутрішньому електорату, що його режим має підтримку розгалуженого апарату безпеки, який Кремль намагається розширити від початку повномасштабної війни, особливо після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" в червні минулого року.

У ISW зазначають, що примітним є те, що один з найбільших викликів стабільності правління Путіна походив від силовика, покійного фінансиста "Вагнера" Євгена Пригожина, і російський президент, ймовірно, прагне продемонструвати, що силовики "твердо об'єднані" в підтримці його п'ятого президентського терміну і його військових зусиль в Україні.

"Путін, який сам є колишнім офіцером КДБ, можливо, підкреслює, що ФСБ є організацією, яка користується його прихильністю, хоча диктатор традиційно нацьковує російські спецслужби і силовиків одне на одного, щоб вони змагалися за його підтримку і не давали жодній окремій структурі накопичити надто багато влади", — кажуть аналітики у звіті.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що президент Російської Федерації Володимир Путін намагається використати "рекордну явку" виборців та свою так звану перемогу, аби створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні.