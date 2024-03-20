22 населені пункти вже без людей: в ОВА розповіли про загрозу наступу РФ на Сумську область

За словами начальника обласної адміністрації Володимира Артюха, єдина загроза для Сумської області на сьогодні — регулярні атаки противника, від яких страждає мирне населення. Для штурмів у окупантів немає резервів.

Російські окупанти останнім часом значно збільшили кількість обстрілів прикордонної Сумської області. Від цього страждають як позиції українських військових, так і мирні жителі. Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх в ефірі "Радіо Свобода" розповів про можливі загрози.

За його словами, хоч терор з боку противника в регіоні й посилився, приводів для розмов про можливий прорив кордону зараз немає. У російських сил навряд чи вийде це зробити найближчим часом.

"Ми знаємо сьогодні дані, які нам дають змогу сказати, що великої переваги щодо наших Збройних Сил, які б давали змогу сказати, що є такі можливі дії ворога... я б так не оцінював. Знаючи і наші сили, і знаючи сили ворога, тому сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону — це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі", — заявив Володимир Артюх.

Окремо начальник ОВА додав, що від дій противника регулярно потерпають до 5 населених пунктів на кордоні та в кожному з них проживає від 3 до 10 осіб. Українські військові вже займаються їхньою евакуацією.

Також 22 населені пункти вже перебувають без місцевих жителів. Вони виїхали в безпечні місця, а контроль над ними повноцінно передали бійцям ЗСУ.

"Я думаю, найближчі добу дві ми їх звідти евакуюємо. В інших населених пунктах менш загрозлива ситуація", — підсумував Володимир Артюх.

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Нагадаємо, 19 березня також повідомлялося, чи збираються ЗС РФ наступати на Сумську область. За словами представника Оперативного командування "Північ" Вадима Мисника, Сили оборони щодня працюють над укріпленням фортифікацій, щоб не дати ДРГ противника шансів проникнути в регіон. Водночас, великі угруповання ЗС РФ на кордоні не спостерігаються.