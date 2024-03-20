Ініціатива ASAP: у Франції збільшать виробництво артилерійських снарядів у вісім разів

Французький оборонний гігант Nexter KNDS наростить виробництво 155-мм боєприпасів до 400 тисяч пострілів на рік. Крім того, втричі збільшився випуск САУ Caesar.

Французький виробник озброєнь Nexter KNDS має намір збільшити випуск боєприпасів у вісім разів — до 400 тисяч готових пострілів на рік. Таке суттєве нарощування виробництва стало можливим завдяки європейським інвестиціям, повідомила пресслужба компанії 19 березня.

Європейська комісія в рамках Закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) виділяє гранти в розмірі 41 мільйона євро компаніям Nexter, Nammo і VAK. Кошти призначені для підтримки збільшення потужностей з виробництва артилерійських боєприпасів для України.

"Компанія Nexter, що входить до складу KNDS, бере найактивнішу участь у цій європейській ініціативі та у співпраці з норвезькою і литовською компаніями Nammo і Valsts Aizsardzibas Korporacija значно збільшить потужності з виробництва порохів", — йдеться в повідомленні.

Субсидія дасть змогу французькому гіганту наростити випуск 155-мм артилерійських боєприпасів, адже наразі у виробництві порох залишається дефіцитним ресурсом та елементом стратегічної залежності. Таким чином щорічне виробництво снарядів стрімко зросте з 50 тисяч до 400 тисяч пострілів, що дасть змогу надавати довгострокову підтримку українським збройним силам.

Виробництво артилерійських систем

У повідомленні компанії також зазначено, що крім нарощування виробництва боєприпасів, Nexter фактично втричі збільшила випуск самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar.

Крім того, завдяки зусиллям компанії з просування військової економіки цикл виготовлення самохідної гаубиці було скорочено вдвічі — з 30 до 15 місяців.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що у Франції виробництво САУ Caesar збільшилося втричі, а строки постачання гаубиць до Збройних сил скоротилися вдвічі.

Сухопутні війська Франції спільно з Головним управлінням озброєнь і виробником Nexter KNDS створили клуб користувачів САУ Caesar. Виробник сподівається, що клуб дасть змогу швидше обмінюватися інформацією і таким чином покращувати артсистему.