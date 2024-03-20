Новий етап війни: удари українських дронів по НПЗ у РФ вплинуть на світову економіку, — Bloomberg

На думку видання, успіх кампанії безпілотних атак чинить тиск на світові ринки нафти, викликаючи побоювання щодо можливих порушень постачань, що позначиться не тільки на цінах на нафту, а й на всій геополітичній ситуації у світі.

Атаки українських безпілотників по нафтобазах Росії ознаменували новий етап російсько-української війни. Про це пише видання Bloobmerg.

Видання підрахувало, що за цей рік було атаковано щонайменше дев'ять великих нафтопереробних заводів, що призвело до виходу з ладу 11% нафтогазових потужностей Росії. Ця кампанія стає ключовим елементом оборони України, даючи змогу Києву проникати вглиб російської території та завдавати ударів по галузях, критичних для військових зусиль Кремля і його фінансової стабільності, зазначають журналісти.

"Росія — це бензоколонка з армією, і ми маємо намір знищити цю бензоколонку", — сказав в інтерв'ю Франсиско Серра-Мартінс, співзасновник і головний виконавчий директор компанії Terminal Autonomy, що виробляє безпілотники. "Ми збираємося зосередитися на тому, по чому це вдарить найсильніше, а це фінансові ресурси".

Створення Сил безпілотних систем України підкреслює серйозність намірів країни. Президент Зеленський наголосив на значущості безпілотників у заподіюванні шкоди окупантам та їхній техніці, ідеться в статті.

"Дрони — безпілотні системи — довели свою ефективність у боях на землі, в небі та на морі", — заявив 6 лютого президент України Володимир Зеленський. "Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки — це теж сфера застосування безпілотників".

Успіх кампанії безпілотних атак чинить тиск на світові ринки нафти, викликаючи побоювання щодо можливих порушень постачання. На думку аналітиків, атаки безпілотників можуть мати далекосяжні наслідки для світових цін на нафту і геополітичну обстановку в регіоні.

Удари по НПЗ у Росії

Нагадаємо, у січні сталося влучання по нафтовому терміналу під Санкт-Петербургом у порту Усть-Луга. Пожежники намагалися загасити полум'я понад добу, стверджували росЗМІ. При цьому відстань до кордону України становить близько 900 км.

Інше вдале відпрацювання українських дронів сталося по нафтобазі в Тупапсі. Місцеві жителі чули вибухи в районі нафтопереробного заводу "Роснефть", хоча Міноборони РФ запевняло у знешкодженні всіх повітряних цілей.

На початку лютого під атакою опинився нафтопереробний завод у Ярославлі. Згідно з публікаціями у ЗМІ, БПЛА ЗСУ до нього таки долетіли, хоча й не повністю виконали завдання — приземлилися, а не вибухнули.

Нагадаємо також, що в березні 2024 року горіло на нафтобазі в Бєлгородській області РФ.