Зосереджені на захисті: у Пентагоні назвали "червоні лінії" для України у використанні F-16

За словами спікера Міністерства оборони США Патріка Райдера, повітряна коаліція зараз докладає всіх зусиль, щоб навчити українських пілотів і техніків управління та підтримки західних бортів.

Винищувачі F-16 дадуть Україні "особливі можливості в повітряному просторі". Водночас вони будуть задіяні виключно на території, підпорядкованій суверенним повноваженням країни. Про це повідомив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Патрік Райдер в інтерв'ю "Радіо Свобода", яке транслювали в ефірі телемарафону.

У відповідь на запитання про застереження для України щодо F-16 представник Пентагону наголосив, що Захід визнає можливість використання винищувачів Україною виключно на її суверенній території. Водночас він підкреслив, що ці літаки забезпечать нашій країні "унікальний повітряний потенціал".

"Який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території та всередині суверенних кордонів України", — зазначив Райдер.

Він також зазначив, що наразі повітряна коаліція докладає всіх зусиль для навчання українських пілотів і техніків управління й обслуговування цих винищувачів. Це включає й питання доставки літаків в Україну.

Зазначимо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив про створення літакової коаліції, члени якої передадуть ЗСУ близько 60 винищувачів F-16. Літаки передадуть Данія та Швеція, а низка країн долучаться до підготовки пілотів і персоналу. В Україні також триває певна підготовка — про це не раз розповідав тодішній речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Орієнтовний період, коли ЗСУ отримають першу партію з шести повітряних суден, — до літа 2024 року, пояснив глава МЗС Данії. Решта надійде до кінця 2024 року та протягом 2025 року.

Військові експерти пояснили, чим важливий винищувач F-16. Зокрема, пристрій обладнають далекодійнішим радаром: він зможе дістати по позиціях ЗС РФ із більшої відстані та не потрапить під удар ворожих сил ППО.