ЗС РФ на території Росії штурмували будівлю з бійцями РДК і "поклали" самі себе

Російські солдати пішли на непідготовлений штурм, але він провалився, бо штурмувати вже не було кому.

ЗС РФ в Бєлгородській області пішли на штурм будівлі з російськими добровольцями з "Російського добровольчого корпусу". Атака закінчилася у дивний спосіб — росіяни закидали себе гранатами, а вцілілі хаотично розбіглися, після чого по них відпрацювали ударні дрони. Про це свідчить відео, яке зафільмували з БпЛА бійці РДК.

"Солдати ЗС РФ намагаються штурмувати будинок із бійцями РДК усередині. Невмілі дії ворога призводять до підриву товариша по службі гранатою. Прильоти FPV-дронів ще більше затьмарюють штурм, внаслідок чого ЗС РФ зазнають втрат і хаотично відступають", — повідомили російські добровольці.

На оприлюднених кадрах видно, як четверо солдатів РФ намагаються прорватися у будівлю, де засіли бійці РДК. Один з них вириває чеку і кидає гранату в двері приміщення. Та влучила в одвірки, відлетіла назад і розірвалася, через що один з окупантів просто злетів у повітря, а решта троє помчали за ріг будинку. Там вони потрапили у приціл ударних дронів.

Зрештою ця ворожа хвиля штурму провалився, бо штурмувати вже не було кому.

Рейд РДК та РЛС на територію Бєлгородщини — деталі

Рейд російських добровольців на територію Бєлгородської та Курської областей РФ почався 12 березня 2024 року. Місцеві жителі публікували відео, де по російському селу їдуть бронемашини, також було чути звуки стрілянини.

У рейді взяли участь бійці трьох підрозділів — Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону". Крім того, до них приєднались військові з бойового підрозділу Республіки Ічкерія, які входять до Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Вдень 20 березня боєць з РДК спростував заяву Міністерства оборони РФ, у якій йшлося про "зачистку від диверсантів" села Козинка у Бєлгородській області. Росіянин залишив автограф на стіні будинку у центрі села.

Також 20 березня російські добровольці заявили, що удари по військових цілях у Бєлгородській області посилюються, а обстріли регіону не припиняються.