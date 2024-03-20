Війна на території РФ: Москва перекидає військових з фронту в Україні на Бєлгородщину, — Bloomberg

Бойові дії у регіонах, що межують з Україною, збільшують витрати Російської Федерації на повномасштабне вторгнення, розповіли журналісти.

Російська Федерація перекидає війська з лінії фронту в Україні до Бєлгородської області через наступ підрозділів російських добровольців. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до Кремля.

За словами джерела, війна триває на території Росії.

Журналісти зауважили, що події в російських регіонах, що межують з Україною, збільшують для Кремля витрати на повномасштабне вторгнення. На Бєлгородську та Курську області посилилися атаки за допомогою безпілотних літальних апаратів і ракет. У ЗМІ наголосили, що Україна нібито проводить кампанію, спрямовану на інфраструктуру і промислові обʼєкти на території РФ, зокрема нафтові підприємства. Це потрібно для того, "аби підірвати військову машину Росії".

Рейд РДК і ЛСР у РФ: що відомо

12 березня російські добровольці прорвали кордон та зайшли на територію Бєлгородської і Курської областей. Йдеться про бійців з підрозділів "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону". Пізніше до них приєдналися добровольці з Ічкерії.

20 березня російські добровольці звернулися до губернатора Бєлгородської області Гладкова та закликали почати евакуацію мирного населення з регіону. За їхніми словами, удари по військових цілях у регіону посилюються, а обстріли не припиняються.

19 березня заступник командира легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва "Цезарь" повідомив, що Збройні сили Російської Федерації втратили близько 1500 військових, десятки одиниць техніки й зброї. Він зауважив, що противник змушений перекидати елітні підрозділи на ділянки, де відбуваються зіткнення з добровольцями.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що військові ЗС РФ пішли штурмувати будівлю з РДК, проте окупанти закидали себе гранатами. Після цього по них відпрацювали БПЛА.