Не потрібна масштабна мобілізація: Україні не варто призивати 500 тисяч чоловіків — Шмигаль

Обсяг мобілізації може бути меншим. Призов коригується, враховуючи ротації та озброєння, яке надходить від союзників, розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до Збройних сил України не потрібно мобілізувати аж 500 тисяч військовозобов'язаних, натомість ця цифра може бути меншою. Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, обсяг мобілізації може бути меншим, оскільки ця цифра коригується, враховуються ротації з передової та озброєння, яке надходить від західних союзників.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо матимемо підтримку наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет великої та середньої дальності", — сказав Шмигаль.

Крім цього, він розповів, що українські чиновники перебувають в "активному діалозі" з членами Конгресу США, зокрема "цього місяця або максимум наступного" очікуються позитивні новини щодо фінансування США.

Денис Шмигаль подякував ЄС, МВФ та Групі Семи за надання Україні фінансування цього року, що в результаті дозволило бюджету "вижити" протягом першої половини року. Натомість Україна покладатиметься на пакет США в другій половині року.

Він додав, що радий заяві президент Франції Емманюеля Макрона щодо можливого відправлення військ в Україну.

"Ми дуже раді, що спілкування президента Макрона набагато, набагато сильніше — воно дуже конкретне, дуже чітке, і це те, що нам усім потрібно", — наголосив він.

Нагадаємо, у лютому голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що для мобілізації ще 400-500 тисяч чоловіків потрібно 720 мільярдів гривень. Він зауважив, що точні масштаби призову поки невідомі.

Раніше військовий експерт Павло Нарожний назвав нереалістичною цифрою призову 500 тисяч осіб. За його словами, мобілізувати потрібно значно менше громадян.