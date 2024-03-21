Дальність до 1900 км: Україна може отримати від Німеччини ракети JASSM-ER, — експерт

Німецький уряд розглядає можливість придбання у США високоточних крилатих ракет класу "повітря — земля" JASSM-ER. Головний редактор Defence Express Олег Катков припускає, що це озброєння можуть поставити з винищувачами F-16 без обмежень застосування по території РФ.

Якщо влада Німеччини закупить ракети JASSM-ER, у перспективі їх можуть передати Україні. Таку заяву зробив військовий експерт Олег Катков, повідомляє "Еспресо".

За його словами, це питання не найближчого часу, оскільки план із закупівлі цих ракет може тривати роками. JASSM-ER розроблялися для літаків тактичної авіації. У ситуації Німеччини ці ракети пов'язані з постачанням літаків F-35 Сполученими Штатами, що може розтягнутися на десятиліття.

"Ймовірно, у 2027–2028 рр. певна кількість літаків уже буде в боєздатному стані", — зазначив експерт й додав, що такі ракети потрібні й Україні, оскільки належать до того самого класу, що і Storm Shadow/SCALP, і Taurus.

В ідеальному варіанті JASSM-ER можуть поставити з F-16 без обмежень щодо використання їх по російській території.

Але складність у тому, що Пентагон не затверджував під них бюджет. Ці ракети є на озброєнні в деяких країнах ЄС, зокрема у Польщі їх приблизно 40, але без підтримки Вашингтона Україна навряд чи отримає їх у потрібній кількості.

Дальність ракет JASSM-ER

AGM-158B JASSM-ER може доставити боєголовку масою 450 кг на відстань до 925 км. У варіанта AGM-158B-2 більшої дальності з боєголовкою вагою 907 кг, радіус дії 1931 км.

У Німеччині вирішили закупити ракети JASSM-ER

Німецькі ВПС планують замовити 75 крилатих ракет JASSM-ER разом із винищувачами F-35. Уряд країни заявив про це 2022 року. Загальну вартість контракту оцінюють у 8 млрд. Водночас проєкт поки що відклали до осені поточного року.

Нагадаємо, що в польському МЗС пояснили, як постачання ракет Taurus може позначитися на розвитку подій у війні.

Також повідомлялося, що у ФРН розслідують витік розмови про передачу Києву ракет Taurus.