На російську субмарину встановили "мангал" (фото)

Достеменно невідомо, для яких цілей встановили екран на рубку, але оглядачі вважають, що це є свідченням занепокоєння про безпеку російських військових.

Російська субмарина "Тула" зʼявилась на світлинах з "мангалом" на верхній частині бойової рубки для захисту від БПЛА. Про це повідомляє The War Zone.

"Мангали" або "козирки" масово встановлюються на російській і українській бронетехніці через засилля дронів. Проте вперше росіяни дійшли до інтеграції "козирка" на підводний човен про що стало відомо з державного телеканалу "Росія-24". Субмарина проєкту класу "Дельфін" знаходиться в складі Північного флоту Військово-морських сил РФ та базується в Мурманській області. Її водотоннажність близько 15 500 тонн й маже мати на борті до 16 балістичних ракет "Синева".

Субмарина вперше отримала "мангал"

Деякі спостерігачі вважають, що конструкція з металевим каркасом на верхній частині бойової рубки може бути частиною сонцезахисної штори або служити задля іншої мети. Також невідомо, як це може повпливати на човен, якщо він зануриться під воду. Відтак було б доречно, щоб його можна було встановити чи зняти за потреби.

Гаджиєво знаходиться за понад 1000 км від України й перебуває поза зоною досяжністю українських дронів-камікадзе далекого радіусу дії. До Мурманської області диверсанти чи дрони ще не доходили. Але безумовно "Тула" була б бажаною ціллю для українських дронів, пишуть у виданні.

Загалом поява "мангалу" свідчить про велике занепокоєння щодо небезпеки, які становлять безпілотники.

Нагадаємо, 3 січня ЗМІ писали, що може бути альтернативою для "мангалів" на бронетехніці.

Також в ГУР показали, як дрони Magura V5 потопили "Сергея Котова".