Чи може у РФ закінчитись артилерія через високу інтенсивність вогню, – The Economist

Російська армія вистрілює в пʼять разів більше снарядів, ніж українська. Проте за прогнозами аналітиків, у ворога можуть закінчитись стволи для гармат вже у наступному році.

Російські гармати випускають приблизно в пʼять разів більше снарядів за добу, ніж українські. Останніми тижнями ЗС РФ перебувають у наступі, тому десь ця перевага ще більше. Вогнева міць надає перевагу окупантам, але чи достатньо у РФ артилерії, щоб утримувати високий темп і надалі. Про це пише The Economist.

У виданні стверджують, що українські військові в Роботине стримують наступ ЗС РФ з тим, що вони мають 20-30 снарядів на добу. Станом на лютий РФ мала трохи менше як 5000 артсистем, згідно з даними Королівського інституту обʼєднаних служб. Також Павло Лузін з Центру аналізу європейської політики каже, що за рік РФ виробляє близько 50 артустановок.

Нарощувати виробництво гармат РФ складно, бо вони потребують спеціального обладнання і високоякісної сталі. На момент повномасштабного вторгнення у РФ було лише два заводи, які мали необхідне обладнання. В світі незначна кількість країн виготовляє стволи для гармат і ще менше готова їх продавати до Росії. Такою називають КНДР.

Також на момент 24 лютого 2022 року РФ мала близько 19 тисяч артустановок на відкритих майданчиках зберігання. Машини десятиліттями іржавіють, що робить їх непридатними до відновлення. Тому РФ шукає на складах запчастини, щокрема й гармати до гаубиць. Один з аналітиків допускає, що лише 2000 САУ і 2400 буксированих гаубиць придатні до використання. Проте важко оцінити реальні показники, бо у РФ також є часів Другої світової склади з гарматами Д-1 і М-30. Очевидною проблемою є скорочення кількості гарматних стволів.

ЗСУ заявляють про знищення понад 10 тисяч артустановок, проєкт Oryx нарахував близько 1000 установок. А інший OSINT-проєкт вважають, що знищено 5500 гармат, бо РФ швидко знімає техніку зі складів. Очікується, що у 2025 році у РФ закінчаться стволи і тоді треба буде покладатись на РСЗВ, які потребують більших запасів вибухових речовин.

Нагадаємо, 20 березня Чехія анонсувала постачання Україні додаткових артилерійських боєприпасів.

Також ЗМІ писали, що Франція збільшить виробництво артснарядів у вісім разів або до 400 тисяч снарядів на рік.