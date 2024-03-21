В Україні ліквідували командира роти спецназу РФ і ще 8 офіцерів, — полковник ЗСУ (фото)

За словами полковника ЗСУ Анатолія Штефана, Сили оборони "успішно демобілізували" п'ятьох командирів і ще трьох офіцерів, серед них підполковник, а також командири рот. Одні з них брав участь у штурмі Маріуполя.

На території України було ліквідовано дев'ять офіцерів Збройних сил Російської Федерації, включно з командирами рот, дивізій і взводів. Про це 21 травня повідомив полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

За словами полковника ЗСУ, було "успішно демобілізовано" таких офіцерів ЗС РФ:

заступник начальника військового навчального центру при СПбДУТ полковник Вадим Слюсар;

підполковник Дмитро Востров;

командир артдивізіону ДШБ майор Едгар Панкратов;

командир роти спецпризначенців старший лейтенант Микита Сьомочкін;

командир роти старший лейтенант Микола Попов;

лейтенант Максим Фролов;

командир зенітно-ракетного взводу майор Олег Гриньов;

командир штурмового взводу молодший лейтенант Руслан Умматов;

лейтенант Ігор Петренко.

Фото: Анатолій Штефан "Штрірліц"

Український офіцер не уточнив, за яких обставин було ліквідовано російських окупантів.

Як загинув командир роти спецназу ЗС РФ Микита Сьомочкін

За даними росЗМІ, Микита Сьомочкін, уродженець Єльська, з позивним "Берн" брав участь у захопленні Маріуполя, а перед цим служив строковиком у псковській десантно-штурмовій дивізії ПДВ, яка причетна до розстрілу мирних жителів у Бучі Київської області та тортур над українськими військовополоненими.

При цьому росЗМІ не уточнюють, як саме загинув окупант, а в мережі публікується лише одне його фото з явно "прифотошопленим" обличчям.

Росіяни "причепили" обличчя Микити Сьомочкіна до тіла невідомого окупанта Фото: "Яндекс"

Нагадаємо, 19 березня, у напрямку Терни — Ямполівка українські оператори дронів знищили 9 одиниць російської бронетехніки та кілька відділень піхоти.

Також повідомлялося, що, за даними джерел Фокуса, дрони ГУР провели атаки на російський аеродром "Енгельс". Нічна атака на стратегічний об'єкт російських військ виявилася результативною. Наслідки удару уточнюються.