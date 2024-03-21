50 років в строю: Німеччина вивела на пенсію гелікоптери Sea King (фото)

Раніше в Міноборони країни анонсували постачання Україні шести гелікоптерів Sea King. Загальна кількість у ВМС складатиме вже девʼять машин.

Військово-морські сили Німеччини вивели з експлуатації багатоцільові гелікоптери Sea King, які пробули на службі з 1970-х років. Про це повідомляє офіційний акаунт ВМС в Х (раніше Твіттер).

20 березня кілька гелікоптерів Sea King здійснили свій останній політ і посадку в Кіль-Холтенау на півночі Німеччини. Вони знаходились в експлуатації з 1970-х років і тепер "виведені на пенсію". Гелікоптери застосовувались для проведення патрулювання, пошуково-рятувальних операцій і протичовнової боротьби. Військово-морські сили Німеччини були єдиними експлуатантами гелікоптерів Sea King.

Гелікоптери восстанє приземлились в Кіль-Холтенау

На заміну Sea King прийдуть нові борти Sea Lion. Раніше в Німеччині анонсували постачання Україні 6 гелікоптерів Sea King, які мають поступити в ВМС орієнтовно у квітні. Німецький представник Міноборони заявив, що передача бортів не повпливає на боєздатність Бундесверу. Також Україна отримала 3 Sea King від Великої Британії.

Sea King провели останній польот

Німецькі гвинтокрили виготовлялись за британською ліцензією британської компанії Westland, тому мали інший двигун, повністю компʼютеризовану систему управління польотом, а також британську систему протичовнової боротьби. Сам борт розроблений американською компанією Sikorsky Aircraft. Перший його політ відбувся 11 березня 1959 року.

Нагадаємо, 24 січня ЗМІ писали, що Німеччина вперше передасть гелікоптери Sea King Mk41.

14 квітня стало відомо, що одним з британських Sea King, які передали Україні, кермував принц Ендрю під час війни за Фолклендські острови.