Парламент ухвалив законопроєкт про пільги військовим та поліцейським: про що йдеться (фото)

Депутати підтримали можливість перебування воїнів на лікуванні до року, зокрема за кордоном, без потреби через 4 місяці проходити ВЛК і на рівні закону встановили грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині захисника, який загинув на війні.

Депутати Верховної Ради у другому читанні ухвалили законопроєкт № 10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Про це повідомив народний депутат від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк.

В цілому, як зазначає нардеп, відповідний законопроєкт підтримали 296 депутатів. Перед цим комітет доопрацював документ:

підтримали можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без потреби через чотири місяці проходити військово-лікарську комісію;

встановили на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині військового, який загинув на війні.

Як раніше повідомляли у Міністерстві оборони України, також цей документ передбачає вирішення й інших проблемних питань соцсфери у війську:

надається можливість отримання одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному розмірі;

встановлюється можливість для поранених військовослужбовців на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці за такої потреби;

встановлюються норми, що стосуються недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями;

вирішується питання забезпечення кадрами у капеланській службі, надаючи дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів.

Водночас цей законопроєкт передбачає запровадження нових повноважень для державних органів з питань гуманітарної допомоги, що стосуються обовʼязкової перевірки якості гуманітарної допомоги, яку надають Силам оборони. А ще — встановлює відповідальність за відсутність офіційного контролю якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що 9 серпня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі, хто залучений до захисту України під час війни мають отримати доплати. Йдеться про військовослужбовців, рятувальників і правоохоронців.