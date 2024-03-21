"Просувається не так швидко": аналітики розповіли, чому постачання F-16 можуть затримуватися

Україна разом із союзниками очікувала, що льотчикам вдасться вчасно виконати план тренувань, пишуть журналісти. У реальності довелося зіткнутися з деякими проблемами.

Київ продовжує чекати, поки західні сучасні винищувачі F-16, на яких продовжують навчатися літати пілоти ЗСУ, почнуть постачати в Україну. У матеріалі видання Bulgarian Military, покликаючись на військових аналітиків, розповіли про можливі причини затримки.

Льотчики з України зараз перебувають у США, Данії, Великій Британії та ще кількох країнах, де їх тренують керувати бойовою авіацією. Перші літаки можуть прибути вже влітку, однак це буде не одразу та кількість, яку обіцяли. Із приблизно 45 винищувачів після повернення пілотів в Україну можуть доставити лише 6, ідеться в матеріалі.

У Румунії на авіабазі також триває підготовка, однак очевидно, що вона затягнулася. Низка військових аналітиків розповіли журналістам, що причина може бути пов'язана з готовністю українських пілотів.

Програму тренувань стиснули з кількох років до кількох місяців.

"Попри таку швидкість, процес просувається не так швидко, як оптимістично очікували Україна та її союзники. Пілоти, які пройшли навчання за радянських часів, змушені швидко адаптуватися не тільки до західних військових норм, а й до знання англійської мови, що необхідне для ефективної експлуатації F-16", — ідеться в повідомленні.

Водночас міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен напередодні заявляв, що підготовка всередині країни йде правильним шляхом, а українські пілоти вже легко можуть орієнтуватися в повітряному просторі за допомогою західних винищувачів.

Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що в Пентагоні назвали "червоні лінії" для України у використанні F-16. За словами спікера Міністерства оборони США Патріка Райдера, повітряна коаліція наразі докладає всіх зусиль, щоб навчити українських пілотів і техніків управління та підтримки західних бортів.