Українські дрони для Канади. Наскільки реальне постачання БПЛА за кордон

В галузі безпілотників працює понад 200 компаній, які здатні виробляти до 2 млн дронів на рік, стверджує міністр Михайло Федоров. Але держава не здатна забезпечити всіх їх замовленнями. Тому вчергове стає актуальним питання відкриття експорту.

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що вони зацікавлені у придбанні українських дронів для власних оборонних потреб. Фокус розібрався, які б БПЛА могли йти на експорт та наскільки можливі такі договори в умовах війни.

Під час пресконференції в Оттаві Білл Блер заявив, що під час візиту в Україну, який відбувався в лютому, обговорювалось використання дронів на полі бою. Діалог вівся з українським міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

"Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель", — зазначив Блер.

Також він додав, що Канада і Україна обговорила можливості для співпраці. Канада могла б інвестувати у придбання виготовлених українськими підприємствами дронів. Міністр оборони назвав таку можливість дуже реальною. В межах коаліції дронів завдання виготовити 1 млн безпілотників є реальною. Підтримувати виробництво в Україні може бути корисним для всіх членів коаліції. Канада розглядає можливість придбання українських БПЛА для власних потреб.

Чи можуть виробники продавати зброю за кордон

Під час дії воєнного стану Україна призупинила продаж зброї власного виробництва за кордон. Державна служба експортного контролю заморозила ліцензії для спецекспортерів на експорт зброї. Таке рішення було прийнято ще на першому році повномасштабної війни. Тоді це пояснювалось тим, що Сили оборони потребують зброї, тому її не можна продавати в інші країни.

За даними Міністерства цифрової трансформації, в Україні понад 200 компаній працюють в галузі розробки безпілотників. Також понад 90% дронів, які використовуються на полі бою, є вітчизняними. За словами міністра Михайла Федорова, виробники здатні виробляти не один, а два мільйони дронів на рік.

"Нам вдалося настільки розширити ринок, що ми можемо виробляти понад один або навіть два мільйони безпілотників", – сказав Федоров в інтервʼю The Guardian.

Він визнає, що це означає, що Україна не може придбати стільки, скільки може запропонувати ринок. Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у відео на "Мілітарному" заявив, що Україні слід було б відкрити ринок для продажів за кордон.

"Це політична проблема. Уявіть, що виходить президент і каже: "Ми дозволяємо нашим виробникам продавати зброю за кордон. Це дозволить зберігати наших спеціалістів, зберігаємо виробництво, затягуємо валюту всередину країни". А потім розвертається і каже: "Шановні західні партнери, а дайте, будь ласка, зброї і техніки, бо немає чим воювати", — пояснює Чмут, в чому складність відкриття експорту для виробників зброї.

Проте, на його думку, це необхідно зробити. Якщо підприємство може виробляти 100 танків, а Україна може купити — 20 поділивши фінансування з кимось із партнерів, то 80 залишається. Якби половину з них можна було б продавати, то це було б величезне посилення для всієї галузі, вважає Чмут.

Колишній власних одного з виробництв дронів Максим Музика також писав, що можливості бюджету менші за можливість виробників. Деякі вкладають у розробку, але не мають контрактів від держави. Виходом він також називає відкриття можливості для експорту:

Виробники збережуть виробничі спроможності до того моменту, коли їх дрони знов стануть пріоритетними.

Виробники отримають можливість підтримувати RnD, що в умовах технологічної війни вкрай важливо.

Економіка країни отримає додаткові надходження.

Безпілотник Shark Фото: Фонд "Повернись живим"

Єдиним варіантом для постачання зброї на Захід можуть стати коаліції з партнерами. Західні країни обʼєднується, щоб постачати Україні зброю, обмінюватися досвідом і разом купувати озброєння. В таких умовах можна було б припустити, що партнери зможуть купувати українську зброю для власних потреб. Наразі в коаліцію дронів входять:

Велика Британія — співлідер;

Латвія — співлідер;

Данія;

Естонія;

Литва;

Канада;

Нідерланди;

Німеччина;

Швеція;

Австралія.

Чому українські дрони можуть зацікавити західних партнерів

Українські підприємства виробляють майже всі типи безпілотників, окрім стратегічних по типу Global Hawk або Reaper. Складно виділити конкретні моделі, проте варто вказати на очевидні переваги виробів:

дешевші за західні;

перевірені у боях;

інновації перевіряються прямо на полі бою;

фідбек від військових дозволяє покращувати вироби.

Дрон-камікадзе "Бобер" Фото: Facebook

Через можливість перевірити розробку в умовах реального бою західні країни зараз і постачають в Україну новітні вироби. Наприклад, Франція анонсувала постачання дронів-камікадзе нового покоління. Вони перебувають на стадії тестування. В Україні вони будуть випробувані на полі бою. Окрема сторінка — далекобійні дрони-камікадзе, які атакували вже десятки російських військових цілей. Також в березні дрони атакують нафтопереробні заводи за сотні кілометрів від України.