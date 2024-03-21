Випробували новий двигун: у КНДР заявили про прогрес у розробці "гіперзвукової" ракети

Випробування ракетного двигуна на твердому паливі відбулися на північному заході країни. Лідер КНДР Кім Чен Ин зазначив, що цінність цієї ракетної системи не менша, ніж міжконтинентальних балістичних ракет.

У Північній Кореї заявили про прогрес у розробці потужнішої та маневренішої ракети, призначеної для ураження дальніх цілей на території США. Пропагандисти з агентства ЦТАК 20 березня повідомили, що військові нібито успішно випробували твердопаливний двигун для своєї гіперзвукової ракети середньої дальності нового типу.

Згідно з даними, випробування пройшли на полігоні Сохе на північному заході країни під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина. При цьому графік завершення розроблення нової системи озброєнь був встановлений, як стверджується, "завдяки великому успіху у важливому випробуванні".

"З огляду на обставини безпеки нашої держави та оперативної вимоги Народної Армії військово-стратегічна цінність цієї ракетної системи не менша, ніж міжконтинентальних балістичних ракет, і це краще відомо ворогам", — цитує агентство слова Кім Чен Ина.

Західні експерти у зв'язку з цим пишуть, що гіперзвукова ракета входить до числа високотехнологічних систем озброєння, які північнокорейський лідер Кім Чен Ин публічно пообіцяв представити 2021 року, щоб впоратися з тим, що він назвав "поглибленням ворожості США".

На думку оглядачів, Пхеньян прагне модернізувати арсенал свого озброєння, щоб домогтися поступок від Вашингтона в плані санкційних обмежень.

Також аналітики зазначають, що останніми роками Північна Корея наполягає на розробці більшої кількості зброї з вбудованим твердопаливним двигуном. Це цілком логічно, оскільки ракети з двигуном на твердому паливі (РДТП) мають перевагу — їхній запуск важче виявити, на відміну від ракет на рідкому паливі, які необхідно заправляти паливом перед стартом.

Крім того, цей вид озброєння, вочевидь, розробляється для ураження систем протиракетної оборони США і Південної Кореї. Однак поки що точно не встановлено, чи здатний прототип так званої "гіперзвукової" РДТП підтримувати швидкість понад 5 Махів і маневрувати на надзвукових швидкостях.

Раніше повідомлялося, що в Північній Кореї провели випробування надважких систем залпового вогню. Йдеться про 600-міліметрові ракети КН-25 з дальністю дії близько 380 кілометрів.